Капли воды с потолка

Оценка повреждений от воды: рациональность сбора образцов

Когда вы замечаете капли воды на потолке, ваши первые опасения могут быть связаны с масштабами ущерба. Тем не менее, перед тем как приступить к процессу восстановления, есть простой шаг, который вы должны сделать первым, чтобы облегчить определение источника воды в будущем.

Основные контейнеры для сбора воды

Ассоциация частных строителей (VPB) рекомендует собрать два образца текущей воды. Марк Эллинджер, эксперт по строительству из VPB, советует использовать банки для варенья или джема с плотной крышкой, так как они более чем достаточно для этой цели.

В качестве альтернативы можно использовать впитывающие материалы, такие как ткани или фильтры для кофе, чтобы собрать образцы. Убедитесь, что в вашем собрании есть плавающие частицы мусора. После этого плотно запечатайте смоченную ткань или фильтр, например, в пакете для заморозки.

Эти образцы могут быть жизненно важными для определения источника воды. Их также можно подвергнуть лабораторным испытаниям по совету специалистов для урегулирования страховых претензий.

Чистая или грязная вода?

По словам VPB, если поступающая вода загрязнена видимыми частицами грязи, источник воды находится снаружи. Однако если вода кажется чистой, она может быть свежей водой, просачивающейся через протечку, или конденсатом с компонентов здания.

Если вода кажется пенистой или содержит волокна бумаги, возможно, где-то протекает загрязненная вода. В таких случаях крайне важно соблюдать особую осторожность, так как в воде могут присутствовать бактерии и патогены.Ideally, пострадавшие участки должны входить только в защитной одежде, как рекомендуют специалисты.

Фотографии для страховой компании

VPB также рекомендует документировать ущерб и точки входа и выхода воды с помощью фотографий до начала ремонтных и уборочных работ. Это может облегчить возможные будущие проблемы со страховой компанией и ускорить процесс подачи заявки на ущерб от воды.

Собранные образцы могут быть необходимы для юридических вопросов, связанных с урегулированием страховых претензий. Если источник воды находится снаружи и вода кажется пенистой или содержит волокна бумаги, это может вызвать вопросы безопасности и здоровья из-за присутствия бактерий и патогенов, что может потребовать принятия юридических мер предосторожности.

Читайте также: