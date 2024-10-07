Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиПравовые вопросы

Оценка повреждений от воды: рациональность сбора образцов

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
При случаях затопления может оказаться полезным собрать образцы для более точного установления...
При случаях затопления может оказаться полезным собрать образцы для более точного установления источника проблемы.

Капли воды с потолка

Оценка повреждений от воды: рациональность сбора образцов

Когда вы замечаете капли воды на потолке, ваши первые опасения могут быть связаны с масштабами ущерба. Тем не менее, перед тем как приступить к процессу восстановления, есть простой шаг, который вы должны сделать первым, чтобы облегчить определение источника воды в будущем.

Основные контейнеры для сбора воды

Ассоциация частных строителей (VPB) рекомендует собрать два образца текущей воды. Марк Эллинджер, эксперт по строительству из VPB, советует использовать банки для варенья или джема с плотной крышкой, так как они более чем достаточно для этой цели.

В качестве альтернативы можно использовать впитывающие материалы, такие как ткани или фильтры для кофе, чтобы собрать образцы. Убедитесь, что в вашем собрании есть плавающие частицы мусора. После этого плотно запечатайте смоченную ткань или фильтр, например, в пакете для заморозки.

Эти образцы могут быть жизненно важными для определения источника воды. Их также можно подвергнуть лабораторным испытаниям по совету специалистов для урегулирования страховых претензий.

Чистая или грязная вода?

По словам VPB, если поступающая вода загрязнена видимыми частицами грязи, источник воды находится снаружи. Однако если вода кажется чистой, она может быть свежей водой, просачивающейся через протечку, или конденсатом с компонентов здания.

Если вода кажется пенистой или содержит волокна бумаги, возможно, где-то протекает загрязненная вода. В таких случаях крайне важно соблюдать особую осторожность, так как в воде могут присутствовать бактерии и патогены.Ideally, пострадавшие участки должны входить только в защитной одежде, как рекомендуют специалисты.

Фотографии для страховой компании

VPB также рекомендует документировать ущерб и точки входа и выхода воды с помощью фотографий до начала ремонтных и уборочных работ. Это может облегчить возможные будущие проблемы со страховой компанией и ускорить процесс подачи заявки на ущерб от воды.

Собранные образцы могут быть необходимы для юридических вопросов, связанных с урегулированием страховых претензий. Если источник воды находится снаружи и вода кажется пенистой или содержит волокна бумаги, это может вызвать вопросы безопасности и здоровья из-за присутствия бактерий и патогенов, что может потребовать принятия юридических мер предосторожности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Толпа выражает соболезнования у гроба Алехандро Аркоса, недавнего назначенного мэра Чильпансинго,...
Главные темы

Новоизбранный мексиканский мэр умирает через несколько дней после своего избрания.

В одном из городов Мексики, страдающих от преступности, недавно назначенный мэр встретил скорую кончину в самом начале своего срока, став очередной жертвой жестоких нападений, направленных против политических фигур в стране.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Соблюдение регулярной чистоты критически важно, если вы используете тот же контейнер ежедневно для...
Главные темы

Чтобы не допустить превращения бутылки в место для размножения микробов:

Чтобы не допустить превращения бутылки в место для размножения микробов: Конечно, дружище! Думаешь, что просто наполнив бутылку для воды H2O, ты сделаешь её супер чистой, а? Не надейся, дружище. В влажных условиях бактерии и другие микробы могут процветать и обосновываться. В тёплой и влажной среде они могут размножаться как никогда

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно