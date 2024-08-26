Оценка обоснованности отказов в страховании может оказаться полезной.

Если ваш запрос на основную помощь в сфере безопасности был отклонен или расчеты не были точными, вы не обязаны принимать это решение. Вот ваши возможные варианты:

Недостаточное финансирование, недостаточный доход: если вы не можете содержать себя в Германии, вы можете претендовать на вид базовой помощи, такой как пенсия или пособие по инвалидности, или помощь при безработице. Для этого вам нужно подать заявление в местное управление социального обеспечения или службу занятости. Однако не все получают те выплаты, на которые имеют право. Если ваше заявление будет отклонено или выплата будет недостаточной, возможно, стоит обжаловать это решение.

Вы можете обжаловать его, подав протест, как рекомендуется в брошюре от Федерального министерства труда Германии. Информацию о том, куда и когда подавать протест, вы найдете в вашем уведомлении о решении. Как правило, протест должен быть подан в письменной форме в течение месяца после получения уведомления. Если вам нужна помощь, вы можете обратиться в консультационный центр, связанный с VdK или SoVD, или проконсультироваться со специалистом по социальному праву.

Небрежно не оспаривать решение

Если ваш протест также будет отклонен, единственным оставшимся вариантом будет обратиться в суд. Согласно Федеральному министерству труда Германии, вам нужно подать иск в социальный суд, чтобы отстоять любые потенциальные требования. Хотя нет обязательного требования к юридическому представительству, может быть разумно проконсультироваться с опытным и компетентным юридическим представителем.

По словам Мохаммеда Эль-Заатари, адвоката и главы юридического отдела в Rightmart, который, как говорят, является крупнейшей в Германии юридической фирмой, защищающей права потребителей, по крайней мере, половина решений о выплате пособий по безработице ошибочна. Таким образом, не оспаривать решение было бы почти небрежно. Большинство ошибочных решений исправляются в процессе обжалования, и часто не требуется дальнейшее судебное разбирательство.

Если вы недовольны решением по вашему протесту, обращение за консультацией к юридическому специалисту может быть полезным. Они могут дать вам совет, нужно ли предпринимать дальнейшие судебные действия.

Понимание сложностей социального права и нюансов вашего дела может потребовать профессиональной консультации, поэтому консультация с квалифицированным адвокатом может быть решающей.

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