Оценка эксплуатационных характеристик зимних шин: каждая модель демонстрирует отличную тягу

Лучшее время для смены шин - осень. Люди, ищущие новую зимнюю резину, также должны проверить результаты тестов. Недавнее исследование показало: деньги не всё.

Что делает хорошую зимнюю шину? Она должна отлично справляться на льду и снегу, а также на сухих и мокрых поверхностях. Кроме того, она должна обеспечивать отличное сцепление в поворотах и короткие тормозные дистанции. Она также должна иметь длительный срок службы и способствовать лучшей топливной эффективности, будучи легкой.

ADAC перечисляет эти требования. Какие шины лучше всего справляются с ними, было проверено автомобильным клубом в недавнем тесте - всего 28 шин размеров 205/55 R16 и 215/55 R17. Система рейтинга была разделена на категории от "отлично" до "недостаточно".

Четыре шины были классифицированы как "недостаточные", в то время как шестеро получили "отлично". Интересно, что более дорогие шины получили наивысшие оценки. Однако цена сама по себе не является надежным показателем.

Результаты подробнее:

Из 16 моделей (в среднем от 64 до 190 евро за шину типичного размера SUV 215/55 R17), три модели получили "отлично":

"Goodyear UltraGrip Performance 3" (185 евро)

"Dunlop Winter Sport 5" (162 евро)

"Vredestein Wintrac Pro" (158 евро)

Первые два отметили все коробки, в то время как Vredestein всего на немного не хватило для отличной оценки по пробегу, но все же получил общий "отличный" рейтинг.

Однако испытания показали, что три "недостаточные" модели, стоимостью от 64 до 114 евро, вызывают серьезную озабоченность. К ним относились как самая тяжелая шина (12,4 кг), так и самая легкая (Goodyear, 8,8 кг), что приводило к разнице более 14 кг на комплект, отрицательно влияющей на расход топлива и отходы материала. Расстояние торможения с 80 км/ч до полной остановки на мокрой дороге также варьировалось значительно, с худшими шинами, требующими до 7 метров больше, чем лучшие (менее 35 метров), что больше одной длины машины и может быть фатальным при столкновении.

Семь других шин (144-190 евро) получили "удовлетворительно", и три были "достаточными" (101-132 евро).

Три "отличных" модели для обычных седанов

Из 12 шин популярного размера 205/55 R16, стоимостью от 66 до 140 евро, ADAC обнаружил fewer surprises. Опять же, три шины получили "отлично":

"Continental WinterContact TS 870" (128 евро)

"Goodyear UltraGrip Performance 3" (126 евро)

"Michelin Alpin 6" (140 евро)

Они показали "отличную производительность". Четыре модели (100-115 евро) получили "удовлетворительно", и четыре были "достаточными" (66-121 евро.). Одна модель (80 евро) была оценена как "недостаточная" за слабое сцепление на мокрых дорогах и представляющую опасность для безопасности.

Зимние шины, которые превзошли ожидания в плане производительности на льду, снегу и скользких поверхностях, были "Goodyear UltraGrip Performance 3", стоимостью 185 евро, и "Dunlop Winter Sport 5", стоимостью 162 евро. "Машина", выбранная многими за свою надежность во время осенней смены, Goodyear, также отличилась в поворотной производительности и предлагала короткие дистанции торможения, способствуя лучшей топливной эффективности.

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