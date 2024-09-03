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Отмена великолепного приветствия Путина в Монголии на фоне продолжающегося международного ордера на арест

Владимира Путина, российского президента, встречали с помпой в Монголии, несмотря на выданный Международным уголовным судом арестный warrant. Путина в Монголии здорово покритикували. Европейский союз сожалеет о том, что Монголия не выполнила ордер, оказывается не выполнила свои обязательства,...

 and  Mark Rodriguez
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Отмена великолепного приветствия Путина в Монголии на фоне продолжающегося международного ордера на арест

Сегодня Путин публично унизил Монголию, используя ее как пешку в своих геополитических играх, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин на онлайн-платформе X. "Отказавшись задержать Путина, Монголия добровольно поставила под угрозу свой международный статус", - добавил он.

Спикер Борреля подчеркнул, что ЕС призывает всех подписантов Римского статута оказать "неограниченное содействие" в привлечении Путина к правосудию.

Во время празднования на главной площади Улан-Батора, украшенной гигантскими российскими и монгольскими флагами, официальные лица представили солдат в традиционной одежде и на лошадях, среди прочего. Это было первое посещение Путиным страны, подписавшей Римский статут, после выдачи ордера на его арест в марте 2023 года за якобы депортацию украинских детей.

Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вместе наблюдали за церемонией. Посещение лидера Кремля было приурочено к 85-летию победы советских и монгольских сил над Японией. Путин похвалил "достойную позицию" Монголии, не осудившей вторжение России в Украину. Оба народа разделяют "сходные точки зрения по ряду современных международных вопросов", - добавил Путин.

Путин не стал комментировать ордер на свой арест, но эксперты считают, что визит в страну, подписавшую Римский статут, уже был демонстрацией силы со стороны лидера Кремля. Пассант Алтанбаяр Алтанчужаг сказал AFP в Улан-Баторе, что задерживать Путина было бы "неэтично и несправедливо". Два соседних государства, Китай и Россия, "очень важны для нас", - сказал 26-летний молодой человек.

Однако накануне визита прошли протесты против него, с плакатами "Уберите военного преступника Путина отсюда". Планируемая демонстрация во вторник была сорвана из-за усиленного присутствия полиции. Засрал Баа-Очир из движения "Нет войне" сказал AFP, что он и другие активисты были задержаны полицией на пять часов, потому что хотели протестовать против визита Путина.

Монголия, зажатая между Россией и Китаем, находилась под контролем Советского Союза в советскую эпоху. Сегодня это процветающая демократия, но она по-прежнему ценит хорошие отношения с Москвой. "Невообразимо, чтобы Путина задержали", - сказал политический эксперт Баярлхагва Мунхчанра. "С точки зрения Улан-Батора, текущая проблема с ордером на арест ICC - это временный вопрос - в отличие от необходимости поддерживать стабильные и безопасные отношения с Кремлем".

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало визит Путина в Монголию в понедельник. "Монголия позволила подозреваемому в преступлении избежать правосудия", - сказал Георгий Тыхчи на социальных сетях. Таким образом, страна несет ответственность за "военные преступления" Путина.

До визита Путина ICC напомнила властям, что у их членов есть "обязанность" арестовать его. Однако если они этого не сделают, у суда в Гааге ограничены варианты.

ICC выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, заявив, что есть "достаточные основания полагать", что Путин ответственен за совершение военного преступления незаконной депортации украинских детей в Россию. Киев обвиняет российских чиновников в перемещении тысяч детей из украинских детских домов и других государственных учреждений в Россию.

Монголия ратифицировала Римский статут ICC в 2000 году и подтвердила свою ратификацию в 2002 году. Несмотря на это, Кремль заявил перед поездкой, что у Путина "нет беспокойства" по поводу возможного ареста.

ЕС, возглавляемый высоким представителем Жозепом Боррелем, призывает все страны, подписавшие Римский статут, оказать "неограниченное содействие" в привлечении президента Путина к правосудию.

Во время своего визита президент Путин похвалил "достойную позицию" Монголии за неосуждение вторжения России в Украину, демонстрируя их общие точки зрения на международные дела.

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