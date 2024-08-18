- Открытие первого сексуального педагога, который просветит британцев в подлинных аспектах интимности.

В начале 1900-х годов образование в области половых вопросов было редкостью в школах. Общество было довольно ханжеским, и разговоры об интимности считались табу. Но бордели процветали. В это время Мария Стопес опубликовала свой гид "Любовь в браке", который в основном говорил о любви в браке.

Стопес была, по сути, первым современным секс-терапевтом. Люди обращались к ней за советом по сексуальным вопросам. Иногда она получала до тысячи писем в неделю.

Риски, связанные с сексом

В то время люди не только были невежественны, но секс был рискованным занятием. Не было эффективного лечения половых инфекций, и если кто-то заражался ими, то это могло означать мучительное страдание на всю жизнь. Женщины часто умирали во время родов, и многие боялись боли и последующих беременностей. "Достойные" мужчины, однако, боролись со своими "примитивными" желаниями и искали помощи, чтобы выполнять свои супружеские обязанности, не причиняя лишних страданий своим партнершам.

Общественное мнение заключалось в том, что секс - это бремя для женщин. Мария Стопес опровергла это мнение век назад своей книгой. Она утверждала, что секс не должен быть мучительной обязанностью, а должен быть источником удовольствия tanto для мужчин, как и для женщин. Это было радикальной идеей от молодого ученого. Стопес написала: "Каждый мужчина должен знать, что он не побеждает женщину, женившись на ней. Он должен завоевать ее перед каждым актом соития."

Эпоха перемен

Книга Стопес разошлась как горячие пирожки, и время было готово к изменениям. Первая мировая война вызвала хаос везде, и старые викторианские ценности XIX века исчезли. Началась эпоха массового производства, занятости и потребительских товаров. Началась и эпоха женщин. Хотя женская независимость и профессиональная деятельность все еще не были обычным явлением, они больше не были редкостью. Молодой ученый с докторской степенью была частью этой трансформации и соответствовала времени. Она помогла своим читателям взять контроль над своими телами. Более 10 000 писем Стопес хранятся в Британской библиотеке, давая представление о страхах и надеждах, которые доминировали в спальнях того времени.

Выдержки из писем

"Я молодая мать двоих прекрасных детей. У меня были ужасные роды. Врач сказал, что я не должна больше иметь детей. Не могли бы вы дать мне совет, как этого избежать?"

"Меня попросили собрать надежную информацию по следующему вопросу. Моя подруга considers getting married - к мужчине намного младше herself. Ей 61 год, и у нее уже давно нет менструального цикла.

Она боится, что нет абсолютно никакой возможности материнства для нее. Так ли это? Я прилагаю конверт с маркой и адресом и буду рада оплатить консультационный сбор."

"Я только что прочитала вашу книгу "Любовь в браке" и не могу лечь спать, не написав вам, чтобы поблагодарить вас за великую надежду на будущее моей семейной жизни, которую книга дала мне."

"Если вы имеете в виду вопрос о позах в своей важной книге "Любовь в браке", я думаю, что я, как человек, который провел более 20 лет счастливой семейной жизни, могу добавить несколько слов к тому, что вы написали,

Я не думаю, что опыт женщины, которая вам сказала, что она чувствует себя почти задушенной каждый раз, необычен. Я сама знаю прекрасную молодую женщину, которая говорит, что хочет, чтобы ее муж не был таким тяжелым."

Шокирует представить ваше хрупкое тело напряженным и прижатым к кровати тяжелым мужчиной. Это и глупо, и необязательно.

Я пишу, чтобы узнать, можете ли вы дать мне совет. Мне всего 27 лет, и у меня пятеро детей, старшему девять, а младшему восемнадцать месяцев. Мой муж всегда безработный, и я все время волнуюсь - от месяца к месяцу, я не хочу больше детей. Надеюсь на быстрый ответ.

Не могли бы вы сказать мне, где я могу купить устройства, упомянутые в вашей книге о контроле над рождаемостью? У меня не хватает смелости пойти в магазин. Главная медсестра сказала мне пойти в женскую больницу, но поскольку она не сказала, что спрашивать, я не пошла.

Вы должны что-то написать о узких, отдельных кроватях, введенных из стран континента. Я не понимаю, как они могут позволить паре удобные позы, но мы их никогда не использовали.

У нас есть прекрасная маленькая девочка. Трое детей родились у нас раньше, но это первый раз, когда ребенок выжил. С рождением она уже не имела настоящих половых отношений со мной, так как чувствовал, что причиняю ей ту же боль, что и с мертвыми детьми. Она также больше не хочет детей.

Однако оба мы наслаждаемся радостями семейной жизни. Я играю с ней пальцами, пока она держит моего "парня". Но я чувствую, что мы делаем что-то неправильно, и теперь я в замешательстве относительно моего долга.

Я не подписываюсь под этим письмом, но, возможно, вы затронете эту тему в своей следующей книге по этой теме.

Не указывает ли это на грязное состояние ума, когда мужчина поддается своему желанию заниматься прелюбодеянием, или женщина - своему желанию простого прелюбодеяния? Даже если они женаты - если зачатие не является целью полового акта. Ничто не унижает дух больше, чем эта форма легализованного прелюбодеяния. Почему вы не рекомендуете единственный чистый способ? Воздержание!

Вернитесь в свою страну Шотландию и проповедуйте свои грязные методы там. Достойные английские мужчины отвращены вашими грязными предложениями в "Любви в браке".

Я нуждаюсь в совете из-за некоторых беспокойств. Мужчина, с которым я планирую пожениться позже в этом году, пострадал в результате несчастного случая несколько недель назад. Когда я помогала ему снять окровавленные и порванные вещи, я заметила, что его половой орган значительно больше, чем мой. Это вызывает у меня тревогу по поводу нашей будущей интимной жизни в браке.

Я буду благодарен за любые советы или рекомендации, которые у вас могут быть. Я нахожусь в несколько затруднительном положении, так как у меня нет матери или сестры, с кем можно было бы поговорить, и я бы не хотел обсуждать это с друзьями, чтобы избежать недопонимания. Они могут подумать, что я слишком тороплюсь.

Несмотря на свои революционные contributions в области сексуальных советов и женского здоровья, Мари Стьюарт не застрахована от скандалов. Как и многие секс-исследователи того времени, она призывала к евгеническим взглядам, совпадающим с социальным дарвинизмом.

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Во время Первой мировой войны многие общественные нормы были поставлены под сомнение, что привело к сдвигу в ценностях и отношении. Старые викторианские ценности больше не были актуальны, что делало идеальным время для книги Мари Стьюарт "Любовь в браке" для получения популярности.

Первая мировая война оказала значительное влияние на общество, приведя к разрушению традиционных ценностей и созданию условий для радикальных идей Мари Стьюарт о сексуальном удовольствии в браке.

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