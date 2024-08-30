Отчет метеорологического департамента: Германия испытывает беспрецедентные волны жары в августе

За последние 28 лет летние температуры были выше нормы, согласно прогнозу погоды. В Германии наблюдались перепады от прохладной погоды до жары. Средняя температура составила 18,5 градусов Цельсия, что на 2,2 градуса выше периода 1961-1990 и на 0,9 градуса выше периода 1991-2020.

Самую сильную летнюю жару испытали южные и восточные регионы страны. Самое высокое летнее значение температуры было зафиксировано 13 августа в Бад-Нойхар-Ахрвайлере в Рейнланд-Пфальце, согласно данным DWD, и составило 36,5 градусов. Более 60 дней с температурами выше 25 градусов и наибольшее количество дней с температурами выше 30 градусов было отмечено в южных низменностях Германии и долинах рек Саксонии.

Служба погоды зафиксировала 26 таких случаев. Особое внимание было обращено на станции Вaghäusel-Kirrlach возле Карлсруэ в Баден-Вюртемберге и Дрезден. Однако, согласно данным, Хельголанд не испытал ни одного летнего дня, а вдоль побережья лето было коротким.

Общий объем осадков составил около 240 литров на квадратный метр, что соответствует нормальным периодам. Однако наблюдались значительные региональные различия. В альпийских регионах было зафиксировано более 600 литров на квадратный метр, в то время как в некоторых северо-восточных регионах было менее 150 литров. Также имели место локальные обильные осадки, согласно данным DWD, превышающие общее количество осадков за лето в некоторых районах.

Служба погоды объявила о теплых температурах, что способствовало 28 подряд летним сезонам с теплой погодой. Несмотря на прогнозы службы погоды, Хельголанд и прибрежные районы испытали кратковременное лето.

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