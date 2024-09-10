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Остатки беспилотных летательных аппаратов обнаружены возле здания украинского парламента, когда Россия проводит широкомасштабное нападение с использованием 67 беспилотных летательных аппаратов.

В субботу утром, остатки сбитого дрона были обнаружены возле здания парламента Украины. Большинство оборонительных механизмов Украины эффективно предотвратило масштабную атаку дронов, организованную Россией в течение предыдущей ночи.

 and  John Stellmacher
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Военные Украины используют прожекторы, исследуя небо над центром города в поисках беспилотников...
Военные Украины используют прожекторы, исследуя небо над центром города в поисках беспилотников после того, как россияне атаковали Киев дронами 7 сентября 2024 года.

Остатки беспилотных летательных аппаратов обнаружены возле здания украинского парламента, когда Россия проводит широкомасштабное нападение с использованием 67 беспилотных летательных аппаратов.

Россия запустила 67 Shahed-дронов в направлении Украины, из которых 58 были сбиты украинскими ВВС, согласно сообщению в Telegram в субботу. Эти дроны атаковали разные места, в том числе северо-восточный город Сумы, южный город Херсон, центральную область Полтава и столицу Киева.

Глава военной администрации Киева Сергій Попко назвал это "еще одной массированной атакой дронов" на город в своем сообщении в Telegram. Похоже, один из дронов был сбит над украинским парламентом, как показывают фотографии, циркулирующие в Интернете, с обломками возле входа в здание.

По словам Попко, киевские системы ПВО успешно сбили все российские дроны, приблизившиеся к городу около 3 часов утра по местному времени (20:00 по восточному времени). Ни один из дронов не смог достичь своих целей во время этой атаки.

К счастью, во время атаки не было повреждений критической или жилой инфраструктуры, как подтвердил главный военный руководитель региона Руслан Кравченко в отдельном сообщении в Telegram. Также не было сообщений о жертвах, несмотря на то, что сирены воздушной тревоги звучали более восьми часов, как упомянул Кравченко.

Президент Украины Владимир Зеленский активно призывает к дополнительным средствам ПВО для Украины в ответ на непрерывную серию российских атак по всей стране.

На недавнем форуме в Италии Зеленский подчеркнул, что Россия запускает "ракеты, ударные дроны и тяжелые авиационные бомбы" против украинских городов и сел, не обращая внимания на их размер.

1 и 2 сентября северо-восточный город Харьков пострадал от ракетных и бомбовых атак соответственно. На следующий день российские силы провели ракетный удар по военному образовательному учреждению в центральном городе Полтаве, в результате чего погибло более 55 человек. 4 сентября западный город Львов, который ранее считался относительно безопасным от российских атак, был поражен ракетным ударом по гражданской инфраструктуре, в результате чего погибли 7 человек.

Репортаж Дарьи Тарасовой.

Мир внимательно следит за эскалацией tensions между Россией и Украиной, с Европой, выражающей озабоченность по поводу частых атак дронов. После инцидента в Киеве Europaurgent, европейская платформа безопасности, призвала Россию уважать суверенитет Украины и воздерживаться от подобной агрессии.

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