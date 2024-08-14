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Остальные больницы Северного Судана могут быть закрыты в условиях продолжающейся гражданской войны

Последняя действующая общественная больница в северном Дарфуре Судана находится под угрозой закрытия, предупредила Medicins Sans Frontieres (MSF) во среду, в трудных боях между враждующими военными фракциями страны, в результате которых более 18 000 человек погибли и 33 000 ранены.

 and  Michael Bootcampf
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Остальные больницы Северного Судана могут быть закрыты в условиях продолжающейся гражданской войны

Военные действия между Суданской национальной армией (СНА) и Быстрыми силами поддержки (БСП) разразились в апреле прошлого года и обострились в Эль-Фашере, столице Северного Дарфура, с мая, когда паравоенная группа БСП окружила город.

Больница Саудовского университета в Эль-Фашере, поддерживаемая MSF, серьезно пострадала в результате продолжающихся бомбардировок города за последнюю неделю, что сделало ее практически неработоспособной, заявил MSF. По меньшей мере 15 человек погибли в результате этих атак, и более 130 других были ранены, добавил он.

Эта больница является последней оставшейся в городе публичной больницей, способной лечить раненых и проводить операции,according to MSF.

В воскресенье еще одна атака на больницу поразила хирургическое отделение, убив одного из ухаживающих за больным и ранив пятерых других.

«Воскресная атака на больницу Саудовского университета – крупнейшую больницу в штате Северный Дарфур – ясно показывает, что воюющие стороны не делают никаких усилий для защиты медицинских учреждений или гражданских лиц внутри них. Пациенты боятся за свои жизни из-за непрерывных атак», – сказал Мишель Оливье Лашари́те́, глава чрезвычайных операций MSF, в заявлении в среду.

По мере того, как люди бегут в лагерь для перемещенных лиц Zamzam возле Эль-Фашера на западе Судана, который был обстрелян неделю назад, полевая больница MSF находится под «исключительным давлением» из-за продолжающегося потока раненых, заявило гуманитарное агентство.

Кризис, угрожающий детям

Последние тревожные сообщения из Эль-Фашера совпадают с заявлением ЮНИСЕФ, детского агентства ООН, о том, что гуманитарная ситуация в Судане является «самой крупной в мире» для детей по масштабам.

«Десятки тысяч» суданских детей находятся под угрозой смерти, если не будут приняты срочные меры, предупредил на пресс-конференции во вторник спикер ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

«Тысячи детей были убиты или ранены в войне в Судане. Увеличивается число случаев сексуального насилия и вербовки. И ситуация еще хуже там, где гуманитарное присутствие по-прежнему отвергается», – сказал Элдер.

Пять миллионов детей были вынуждены покинуть свои дома, сделав Судан крупнейшим кризисом перемещенных детей в мире, подчеркнул Элдер, добавив, что дети умирают от голода в лагере Zamzam.

«Определение голода в одной части Судана в этом месяце рискует распространиться и привести к катастрофической гибели детей», – сказал спикер.

Кризис в Судане привлек международное внимание, и ЮНИСЕФ объявил, что он в настоящее время имеет наибольшее влияние на жизнь детей во всем мире по масштабам.

Хотя Судан является домом для значительной части населения Африки, продолжающийся конфликт и гуманитарный кризис особенно затронули детей, сделав это серьезной проблемой на африканском континенте.

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