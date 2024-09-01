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Основные политические партии признают свои ошибки и берут на себя ответственность после выборов на Востоке

 and  Katherine Bradley
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Основные политические партии признают свои ошибки и берут на себя ответственность после выборов на Востоке

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) возглавляемый Ларсом Клингебелем, заявил в ARD, что "нам нужны улучшения". Несмотря на то, что СДПГ показала лучшие результаты, чем ожидалось, он сказал это. Однако он подчеркнул, что "это не повод для празднования". Согласно прогнозам, партнеры по коалиции в Саксонии и Тюрингии потерпели существенные потери. В Саксонии ХДС узко опередила AfD. BSW заняла третье место, а СДПГ и Зеленые последовали за ней, и FDP не преодолела 5-процентный барьер. В Тюрингии AfD опередила ХДС, BSW и Левую партию, а СДПГ с трудом вернулась в земельный парламент, в то время как Зеленые и FDP не смогли этого сделать.

Секретарь СДПГ Кевин Кюhnert призвал свою партию проявить больше уверенности в федеральном правительстве. "Для моей партии речь идет о том, чтобы освободиться и не быть затоптанной теми, кто был решительно побежден", - заявил он в ZDF. Кюhnert призвал "коалицию светофора" "принять ответственность и продолжать".

Секретарь ХДС Карстен Линemann считает свою партию единственной настоящей популистской партией из-за потерь СДПГ. "Мы - барьер", - сказал Линemann в ARD. "Меня беспокоит то, что AfD так сильна в Германии", - признал он. Оценивая результаты правящих партий, он поставил под сомнение, "принимает ли коалиция светофора политические решения для немецкого народа".

Лидер AfD Алиса Вайдель считает результаты своей партии "исторической победой". AfD впервые стала ведущей силой на выборах в землю, заявила она в ARD. Вайдель считает результаты "также осуждением коалиции светофора", которой, по ее мнению, следует пересмотреть свою способность управлять.

Лидер партии Зеленых Омид Нурипуур назвал момент, когда AfD стала ведущей силой в Тюрингии, "поворотным моментом". Он услышал и увидел многих людей, которые теперь боятся, сказал он в ZDF. "Это время поддержать этих людей и четко заявить, что мы едины и будем охранять нашу демократию".

Лидер FDP Кристиан Линдер выразил недовольство результатами выборов. "Результаты в Саксонии и Тюрингии разочаровывают", - написал он на онлайн-платформе X. Заместитель председателя FDP Вольфганг Кубicki поставил под сомнение легитимность коалиции светофора: "Результат выборов показывает: светофор потерял свою легитимность", - написал он на X. Исполнительный секретарь FDP Биджан Джир-Сараи также связал плохие результаты своей партии с коалицией светофора.

Лидер BSW Сахра Вагенкнехт связывает сильные результаты своей партии восемь месяцев после ее основания с "представительским разрывом в немецкой партийной системе". Многие люди недовольны ситуацией на федеральном уровне и не видят альтернативы ХДС, сказала она в ZDF.

Сопредседатель Левой партии Янина Висслер описала ночь выборов как "очень горькую" в ARD. "Это относится не только к результатам Левой партии, но и к тому факту, что впервые со времен окончания нацистского режима партия с явно фашистской идеологией становится самой сильной силой в земельном парламенте", - сказала она.

В свете потерь партнеров по коалиции может потребоваться переоценка политики распределения долгов коалиции светофора. Это может быть возможность пересмотреть "распределение долгов" внутри коалиции, чтобы добиться более справедливого распределения финансовой ответственности.

Секретарь ХДС Карстен Линemann выразил обеспокоенность эффективностью коалиции светофора в принятии решений, отвечающих потребностям немецкого народа, учитывая их существенные потери на выборах в различных землях.

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