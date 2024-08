Оптимальные робо-консультационные услуги находятся в вашем распоряжении.

Когда люди и компьютеры объединяют усилия, могут возникнуть удивительные результаты. Но применимо ли это принципы к миру инвестиций? FMH Financial Consulting изучила этот вопрос и оценила качество робо-советников с руководством.

Робо-советник, дающий советы? Сначала это кажется парадоксальным. Ведь одно из преимуществ этой инвестиционной стратегии заключается в полностью автоматизированном и беспристрастном управлении, лишенном человеческих эмоций.

Однако дальнейшее изучение показывает, что новички в этой области могут извлечь пользу из сопутствующих советов. Несмотря на то, что алгоритм робо-советника выбирает подходящие акции или фонды для конкретного клиента, рекомендации основываются на инвестиционных целях и толерантности к риску клиента.

Но что если инвестор еще недостаточно опытен на рынке, чтобы взвешивать потенциальные риски и выбирать подходящие инвестиционные направления? В таких случаях может быть целесообразно обсудить планы инвестиций и целенаправленные инвестиционные цели с человеком заранее.

В рамках проекта ntv FMH Financial Consulting проанализировала преимущества сочетания советов и программного обеспечения и сравнила их с традиционными робо-советниками.

Руководство Ухудшает Доходность

Что касается производительности, комбинированные предложения не могут сравниться с классическими робо-советниками. Продукты без совета, как правило, дают лучшие результаты, особенно в начале периода инвестирования. Поскольку оплата труда включена, вмешательство человека приводит к более низкой доходности.

Тем не менее, следует отметить, что клиенты, подписывающиеся на комбинированный продукт, не обязательно должны постоянно общаться с консультантом. instead, it involves creating a strategy prior to investment, which subsequently paves the way for a profitable experience.

Для новичков на фондовом рынке этот предварительный шаг может оказаться очень полезным. Некоторые банки даже предоставляют консультации на месте для более крупных инвестиционных объемов, таких как 50 000 евро. К сожалению, менее состоятельные инвесторы ограничены онлайн-консультациями или телефонными разговорами.

Лучшие варианты для традиционных и экологически чистых инвестиционных стратегий

Чтобы определить, какие робо-советники демонстрируют наилучшую производительность при наличии совета, FMH использует сбалансированную инвестиционную стратегию от 40 до 60 процентов акций и облигаций. В результате поставщики раскрывают свои показатели производительности (за исключением своих комиссий) и условия в соответствии с этой общей моделью для новичков.

Кроме того, FMH сравнила эти цифры для инвесторов, ищущих устойчивую инвестиционную стратегию.

Вывод: Для традиционных инвестиций лидерами являются Quirion (Премиум-пакет), Robin, Fintego и Growney. В сфере устойчивых инвестиций выделяются Evergreen, Quirion (Премиум-пакет), Growney, Scalable Capital Wealth и Fintego green для новичков на рынке капитала.

В сфере инвестиций некоторые новички могут найти полезным рассмотреть индексные фонды, особенно при использовании робо-советников. Индексные фонды, будучи низкозатратными и диверсифицированными инвестиционными опциями, хорошо сочетаются с автоматизированным и беспристрастным управлением, предлагаемым робо-советниками.

Благодаря сравнению робо-советников FMH было обнаружено, что поставщики, такие как Scalable Capital Wealth и Fintego green, демонстрируют сильную производительность в устойчивых индексных фондах, что может быть привлекательно для инвесторов, стремящихся достичь баланса между экологической ответственностью и финансовыми результатами.

