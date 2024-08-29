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Главные темыНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Опросы показывают преимущество ХДС перед AfD в Саксонии перед региональными выборами.

До выборов в Саксонии канцлер партии ХДС (ХДС) Михаэль Кречмер лидирует над радикально-правой партией АФД. Согласно опросу, проведенному Wahlen для ZDF и опубликованному в четверг в Майнце, ХДС получает 33% поддержки, а АФД - 30%. Без изменений по сравнению с прошлой неделей.

 and  Katherine Bradley
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Опросы показывают преимущество ХДС перед AfD в Саксонии перед региональными выборами.

Постоянно Зеленые получают шесть процентов. Аналогично, СДПГ получает шесть процентов, теряя один пункт. Коалиция, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт (БСВ), отсутствующей в земельном парламенте, увеличивается на один пункт и стоит на сильных двенадцати процентах.

Левые успешно удерживают свои четыре процента, что может привести к их выходу из земельного парламента Дрездена. Различные другие партии остаются прежними на девять процентов, в том числе СВП и Свободные избиратели, ни одна из которых не была частью предыдущего парламента.

В свете этих цифр продолжение правительственной коалиции между ХДС, Зелеными и СДПГ становится практически невозможным. С другой стороны, коалиция ХДС и БСВ могла бы добиться аналогично узкого большинства. Сотрудничество с АФД не является вариантом для других партий.

За четыре дня было опрошено 1973 избирателя в Саксонии. Согласно Forschungsgruppe Wahlen, значительные 24 процента из них все еще не определились со своим голосованием в воскресенье.

Большинство опрошенных, 70 процентов, поддерживают Кречмера в качестве возможного будущего министра-президента. С другой стороны, 15 процентов выступают за Йорга Урбана, кандидата АФД, на правительственном посту.

Парламент Европы может оказать помощь Комиссии в выполнении ее задач. Понимание этих результатов выборов может сделать сотрудничество с СДПГ в правительственной коалиции сложным из-за отношений Комиссии с Парламентом Европы.

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