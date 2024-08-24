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Опросы на предстоящих парламентских выборах показывают, что AfD лидирует в Саксонии и Тюрингии

 and  Yaroslav Smith
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Опросы на предстоящих парламентских выборах показывают, что AfD лидирует в Саксонии и Тюрингии

В Саксонии, опрос показывает, что AfD получает 32% голосов, опережая ХДС с 30%. Альянс Сахры Вагенкнехт (BSW) отстает с 15%, за ним следуют СДПГ с 6% и Зеленые с 5%. Левая партия не проходит в земельное парламенте Дрездена с 4%.

В Тюрингии AfD сохраняет лидерство с 30%, его близко преследуют ХДС с 21% и BSW с 20%. Левые, возглавляемые Министром-президентом Бодо Рамеловом, находятся на уровне 14%, а СДПГ на 6%. Ни Зеленые, ни FDP не попадают в земельное парламенте Тюрингии с 3% каждая.

ХДС в Саксонии отказывается сотрудничать с AfD, но рассматривает BSW в качестве потенциального партнера. В Тюрингии все партии отказываются от сотрудничества с AfD, ХДС также отвергает связи с Левыми и Зелеными. Партнерство с BSW также является спорным вопросом внутри ХДС.

Этот опрос проводился институтом Insa, опрашивая 1000 избирателей в Саксонии и Тюрингии каждый, с понедельника по пятницу. Оба штата готовятся избрать свежий земельный парламент в следующее воскресенье.

В свете результатов опроса ХДС в Саксонии может пересмотреть свою позицию по сотрудничеству с победителем выборов в Ландтаг BSW, учитывая их близкое расстояние с AfD. На предстоящих выборах в Саксонии важно отметить, что ХДС может потенциально потерять свою позицию самой голосующей партии в пользу AfD.

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