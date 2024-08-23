Опрос показывает: сторонники BSW и AfD испытывают сильное презрение к немецкой демократии

Большинство сторонников различных партий в Бундестаге в целом положительно относятся к демократическим процедурам. По всей стране, около 52% людей заявили, что они "очень довольны" или "довольны" демократией в Германии. С другой стороны, около 46% выразили меньшее удовлетворение или полное его отсутствие.

Существовали различия в оценках между Востоком и Западом. В Восточной Германии 55% респондентов заявили, что они менее или совсем не довольны демократией. В то же время, в Западной Германии это составило 44%.

Опрос также спрашивал, могут ли люди свободно выражать свои взгляды и мнения в Германии без риска серьезных личных последствий. Около 59% респондентов ответили "да" или "скорее да", в то время как 37% ответили "скорее нет" или "нет".

Большинство сторонников AfD и BSW выразили недовольство: 79% сторонников AfD считают, что они не могут свободно выражать свои взгляды без опасений негативных последствий. Среди сторонников BSW это составило 57%.

Поддержчики других партий в основном считают, что они могут выражать свои взгляды без страха последствий.

Опрос был проведен Infratest Dimap среди 1,311 избирателей в Германии с 5 по 7 августа 2024 года.

В контексте опроса значительное число сторонников BSW, а именно 57%, считают, что они могут столкнуться с последствиями за открытое выражение своих взглядов. Интересно, что среди сторонников партии AfD эта озабоченность еще выше, с 79% выразивших это беспокойство.

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