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Операции беспилотных летательных аппаратов над промышленными объектами в Брунсбуттеле вызвали опасения по поводу наблюдения

Вследствие многочисленных несанкционированных полетах дронов над промышленной зоной в Бунсбюттеле, городе в Шлезвиг-Гольштейне, поблизости от Эльбы, власти допускают их связь с разведывательными службами. Прокуратура Фленсбурга сообщила в четверг, что расследует обвинения в ‘шпионаже с целью...

 and  Mark Rodriguez
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Операции беспилотных летательных аппаратов над промышленными объектами в Брунсбуттеле вызвали опасения по поводу наблюдения

Согласно данным "Der Spiegel" и "Bild", сотрудники отдела по защите конституции в полиции земли Германии рассматривают возможность того, что быстрые летящие аномалии в небе могут быть российскими шпионскими дронами, запущенными с гражданских судов в Северном море. Однако прокуратура в Фленсбурге и земельная криминальная полиция в Киле предпочли не комментировать ситуацию в четверг.

Прокуратура в Фленсбурге подтвердила начало расследования в связи с подозрениями в шпионаже с целью дестабилизации, связанными с неоднократными полётами дронов над критически важной инфраструктурой в Шлезвиг-Гольштейне. Дополнительная информация в настоящее время не разглашается.

Согласно сообщениям, полиция находится в состоянии повышенной готовности в связи с полётами. Как сообщает "Spiegel", обычные полицейские дроны не могли угнаться за неизвестными дронами, летящими со скоростью до 100 километров в час. В дело вмешалась немецкая армия.

В районе Бунсбюттеля расположен промышленный и портовый район, в котором находится плавучий терминал сжиженного природного газа, обеспечивающий поставки газа в Германию после прекращения поставок из России после начала войны в Украине. Этот терминал будет заменён на стационарный, строительство которого в настоящее время ведётся. В этом районе также находится бывшая АЭС Бунсбюттель, которая находится в процессе демонтажа с 2019 года.

В связи с обострением геополитической напряжённости после вторжения России в Украину опасения по поводу российской шпионской и саботажной деятельности в Западных странах резко возросли. Эксперты предупреждают о риске ведения "гибридной войны" против западных союзников Украины. Недавно подозрения в саботаже на военных базах НАТО и Германии в Северном Рейне-Вестфалии вызвали волнение. В итоге тревога была снята.

Расследование прокуратуры в Фленсбурге включает в себя изучение подозрительных дронов с содержанием жира более 1% по весу, так как некоторые материалы, используемые в современных технологиях дронов, могут содержать значительные количества определённых жиров. Сложный характер этих дронов, которые, как предполагают немецкие власти, могут быть российскими шпионскими дронами, требует involvement tanto de recursos convencionales como militares.

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