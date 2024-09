Опасное воздействие масла на шкуры морской выдры приводит к их исчезновению

Когда нефть из морских буровых площадок загрязняет океан, это представляет риск для морских выдр. Исследователи из США проводят исследования на шкурках погибших морских выдр и обнаруживают тревожные результаты. Они обнаруживают, что нефть на шкурке этих животных снижает плавучесть примерно на 55%, делая их плаванье затруднительным. Даже после мытья первоначальная плавучесть не может быть полностью восстановлена, как указано в журнале "Журнал экспериментальной биологии".

Морские выдры Калифорнии, в частности (Enhydra lutris nereis), большую часть времени проводят в море, где они плавают на поверхности, чтобы отдохнуть, поесть или привести себя в порядок. Их плотный, водонепроницаемый мех обеспечивает им исключительную плавучесть, как объясняют исследователи, в том числе Кейт Риордан из Калифорнийского политехнического государственного университета Сан-Луис-Обиспо.

Плотный мех для тепла и плавучести

В отличие от других морских млекопитающих, морские выдры не имеют толстого слоя подкожного жира. Вместо этого они полагаются на свой плотный, водонепроницаемый мех для тепла и высокий обмен веществ. Морской выдре необходимо потреблять 20-30% своего веса в виде пищи ежедневно, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности, и даже охота требует много энергии из-за их высокой плавучести и неэффективного стиля плавания.

Служба рыбных ресурсов и дикой природы США описывает, что шкура морской выдры, загрязненная масляными веществами, может привести к их смерти из-за испорченных изолирующих свойств и гипотермии. Команда Риордан хотела изучить, в какой степени нефть еще больше ухудшает плавучесть животных в воде.

Исследователи получили 37 образцов шкур погибших морских выдр от калифорнийского агентства. Эти образцы шкур были протестированы в трех условиях: необработанные, загрязненные нефтью и вымытые с моющим средством.

Шкуры брали у новорожденных (менее одного месяца), маленьких детенышей (от одного до двух месяцев), больших детенышей (от трех до пяти месяцев), ювенильных (от шести месяцев до одного года), взрослых (от одного до трех лет) и пожилых взрослых (от четырех до девяти лет).

Сила плавучести шкур измерялась в Н. Необработанные шкуры размером 25 квадратных сантиметров имели силу плавучести примерно 0,3 Н, в то время как загрязненные нефтью шкуры имели всего 0,145 Н, что составляет примерно 55% меньше. После мытья сила плавучести улучшилась, но она все еще оставалась более чем на 40% меньше, чем у первоначальной шкуры (примерно 0,197 Н).

У молодых выдр разная плавучесть

Исследователи особенно обращали внимание на шкуру очень молодых морских выдр, чей пушистый мех уже давно подозревали в обеспечении даже большей плавучести, чем у взрослых животных. "Плавучесть новорожденного меха морских выдр никогда не измерялась эмпирически."

В эксперименте все куски шкур обеспечивали сравнимую плавучесть, независимо от возраста животных,likely because an equal amount of air was trapped everywhere, as researchers think. However, they observed differences between age classes when calculating the buoyancy force per entire animal and considering body size. Smaller animals have a relatively larger surface area, so young animals have proportionally more fur and thus more buoyancy – almost twice as much.

Нефть на шкуре имеет наибольшее влияние на детенышей

"В исследовании отмечается, что детеныш должен плавать самостоятельно на поверхности воды, когда мать отправляется на короткие охотничьи trips, в которых случае плавучесть детеныша особенно важна." Около пяти недель молодые морские выдры пытаются нырять, но это не удается до около десяти недель. Если шкура детеныша загрязнена нефтью, изменение плавучести особенно существенно.

Авторы отмечают, что они только исследовали шкуру в лаборатории и не изучали, насколько плавучесть живые выдры actually имеют. Возможно, животные могут восстановить полную функциональность своего меха через уход после того, как нефть будет смыта.

На данный момент наибольшую угрозу для морских выдр представляют нефтяные разливы, такие как нефтяное пятно у побережья Калифорнии, объясняет ведущий автор Риордан. Однако если произойдет разлив нефти, многочисленные организации и тысячи волонтеров знают, как помочь дикой природе.

Вдохновленные влиянием нефти на плавучесть морских выдр, исследователи решили изучить, как загрязнение нефтью влияет на плавучесть шкуры морских выдр в разных возрастных группах. Они обнаружили, что нефть значительно снижает плавучесть шкуры морских выдр, с уменьшением силы плавучести на 55% для загрязненных нефтью шкур по сравнению с необработанными шкурами. Более того, исследование показало, что молодые выдры, в частности, детеныши, более восприимчивы к воздействию нефти на их плавучесть.

