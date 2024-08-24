- Окончание жизни без скуки: смерть Кристофа Даума

Недавно Christoph Daum бы не признался открыто, но его здоровье стремительно ухудшалось. Ночи без сна и дни, полные усталости, стали для него нормой. Курсы химиотерапии медленно высасывали неисчерпаемую энергию из тела уважаемого бывшего тренера.

Несмотря на это, он гордо стоял перед каждым микрофоном и заявлял: "Я все еще борюсь". Смело он продолжал до последнего вздоха. 24 августа 202X года, как объявила его семья немецкому пресс-агентству, известная фигура Бундеслиги сдалась перед раком. Даум исполнилось 70 лет.

По заявлению, "Christoph Daum мирно скончался, окруженный своей семьей, из-за серьезного заболевания". Его последние дни он провел в своем доме в Кёльне, окруженный близкими. Публичные появления стали для него прошлым.

Диагноз рака легких был поставлен осенью 2022 года. Сначала он ушел из виду, но в конце концов стойкий Даум снова появился, давая интервью и участвуя в ток-шоу или подкастах. "Рак выбрал не тот организм", - заявил он вызывающе. Тем самым он хотел вдохновить других, борющихся с той же болезнью.

Рак стал символом жизни Даума

С детства Даум боролся с трудностями, противостоял хулиганам, несмотря на свой небольшой рост, и бросал вызов FC Bayern и его менеджеру Ули Хёнессу, будучи молодым неизвестным тренером 1. FC Cologne. Его наглость почти повалила доминирующую команду Бундеслиги. Даже позже в жизни Даум был готов ко всему.

Но чем выше он поднимался, тем harder он падал. После первого титула Бундеслиги с VfB Stuttgart в 1992 году он бездумно лишил команду квалификации в Лигу чемпионов из-за ошибки в замене. Скандальное дело с Coca-Cola в 2000 году также лишило его позиции национального тренера, которую он твердо завоевал.

Но Даум не позволил этому его сбить. Он снова и снова поднимался из пепла, выигрывая титулы в Австрии и Турции, возвращая 1. FC Cologne в Бундеслигу и удерживая их там. Его слова поддержки звучали на протяжении всей его насыщенной жизни: "Ты можешь упасть. Неважно, сколько раз ты упадешь. Просто нужно встать и пойти дальше". Только рак не позволил ему оставаться на месте.

Даум оставался безропотным

В конце концов, упорство Даума оставалось поразительным даже для его спутников. Даже в октябре 2023 года он танцевал всю ночь с ними на своем 70-м дне рождения в Кёльне под живую музыку "Höhner". Среди гостей были его бывший мировой классный игрок Майкл Баллак и спортивный директор DFB Рudi Völler, несмотря на его продолжающуюся борьбу с раком. Даум ни разу не пожаловался на свое состояние.

Даже Völler, который работал с Даумом в качестве спортивного директора в Леверкузене, сказал: "Поразительно, как Christoph использует свою популярность, чтобы обратить внимание на свою серьезную болезнь и дать крошечную надежду тем, кто столкнулся с той же участью". Баллак подчеркнул: "Даум не просто пример для многих людей в это трудное время".

Публичное примирение с Хёнессом

Рак даже изменил восприятие многих людей о Дауме до его болезни. Он был либо почитаем, либо осуждаем, с немногими оттенками серого между ними. Его отношение к болезни завоевало ему симпатию, выходящую за рамки мира спорта. Даже Хёнесс, его бывший заклятый враг, публично примирился с Даумом и появился с ним в теледокументе.

Как бы вы ни помнили Даума: машину для цитат, провокатора, мотиватора, мессию, почти-тренера Бундеслиги или вечного второго с Леверкузеном - он никогда не был скучным. "Другие воспитывают своих детей двуязычными, я делаю это на обеих ногах", - однажды сказал Даум. "Разница между хорошим и отличным часто всего лишь в одном пальце". И не только такие цитаты будут отсутствовать в будущем в немецком футболе.

Несмотря на борьбу с раком, Даум продолжал участвовать в интервью и ток-шоу, используя свою платформу, чтобы вдохновить других, сталкивающихся с той же болезнью. В вызывающем настроении он заявил: "Рак выбрал не тот организм".

Даже на своем 70-м дне рождения в Кёльне, окруженный близкими и под живую музыку, Даум ни разу не пожаловался на свое здоровье.

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