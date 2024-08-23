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Около сотни веслачей столкнулись с сильными ветрами в Копакабане.

Более ста стоять на доске для парусного спорта понадобилась помощь в море в Рио-де-Жанейро из-за неожиданно сильного ветра на Копакабане. По данным denna бразильская пожарная служба в пятницу, никто не получил серьезные травмы, и семь человек обратились за медицинской помощью с незначительными...

 and  Hanna Hofmann
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Веслующий на Тенде (Историческое Изображение)
Веслующий на Тенде (Историческое Изображение)

Около сотни веслачей столкнулись с сильными ветрами в Копакабане.

Утренние серфингисты вышли на доски на знаменитом пляже, чтобы увидеть восход солнца. Множество из них направились к скалам, примыкающим к военному объекту, расположенному на конце пляжа. Как сообщает AFP, инструктор по серфингу на доскеDaniel Andrade сказал: "Мы устраиваем эти экскурсии уже более года и никогда не сталкивались с такими сильными штормами". Волны были неожиданными.

Берег Копакабаны, популярная достопримечательность Рио, обычно предлагает спокойную воду, идеальную для плавания и серфинга на доске возле военной базы.

Посетители берега Копакабаны обычно могут наслаждаться другими видами отдыха, такими как плавание и серфинг на доске. Однако из-за неожиданных штормов в этот день любители приключений получили возможность попробовать необычный серфинг, в том числе и на фруктах, так как волны вынесли на берег различные предметы.

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