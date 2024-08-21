Огромное количество игровых энтузиастов ожидают присутствия на Gamescom, столкнувшись с трудностями в секторе.

Официально, мероприятие Gamescom должно было начаться в среду вечером, с участием таких известных фигур, как федеральный министр экономики Роберт Хабек (Зеленые), министр-президент Hendrik Wüst (ХДС) из Северного Рейна-Вестфалии и мэр Кёльна, Henriette Reker. В четверг они отправились в совместный тур по выставке.

Как заявил министр цифровых технологий Волкер Виссинг (СВП), индустрия видеоигр, известная своей "инновационной силой и творческой энергией", ежегодно привлекает миллионы людей. Она разрабатывает продвинутые технологии, которые находят применение за пределами игр. Организаторы планируют принять 370 000 посетителей к воскресенью, что на 50 000 больше, чем в прошлом году.

Неофициальное открытие состоялось во вторник вечером, с презентацией для профессионалов и прессы, на которой была представлена новая часть серии "Borderlands" и подробности о грядущем "Call of Duty". В Кёльне присутствуют крупные игроки, такие как Microsoft и Tencent, но Sony и Nintendo отсутствуют, причины не уточняются.

По данным аналитиков Newzoo, в прошлом году отрасль заработала более 160 миллиардов евро. Однако существуют и проблемы, такие как нестабильные продажи, трудности небольших компаний и сокращения в крупных студиях из-за мер экономии.

Ассоциация немецкой игровой индустрии Game выразила обеспокоенность отсутствием политической поддержки. Председатель правления Феликс Фальк отметил споры вокруг программы финансирования прошлого года, которые сделали невозможными заявки из-за разногласий между Министерством экономики и государственным министром культуры Клаудией Рот (Зеленые). "Это особенно разочаровывает в такое время", - сказал Фальк.

В результате некоторые студии испытывают трудности в международной конкуренции, заявил Фальк. "Деньги просто утекают". Он призвал к встрече между Рот и ее партийным коллегой, министром экономики Робертом Хабеком, чтобы компании получили доступ к фондам.

Накануне Gamescom ассоциация Bitkom опубликовала статистику отрасли. Согласно опросу, средние ежемесячные расходы на видео- и компьютерные игры, за исключением оборудования, таких как компьютеры, консоли и мобильные телефоны, составляют около 31 евро. Это больше, чем 26 евро в прошлом году и 23 евро два года назад.

Кроме традиционных покупок игр в магазинах или через платформы, внутриигровые покупки также составляют значительную часть доходов, с 48% лиц, совершивших такие покупки в течение последних 12 месяцев. Внутриигровые покупки включают в себя предметы, такие как оборудование для более быстрого продвижения в игре.

Играть в игры, будь то на мобильных телефонах, планшетах или классических консолях, является популярным занятием, согласно Bitkom. Половина немцев в возрасте 16 лет и старше играют в видео- или компьютерные игры хотя бы время от времени, причем большинство из них в возрасте от 16 до 29 лет. Наиболее часто используемое устройство для этого - мобильный телефон.

Однако федеральный координатор по зависимости Burkhard Blienert также подчеркнул риски чрезмерного использования интернета, компьютерных игр и смартфонов, особенно среди молодых людей и молодых взрослых. Чрезмерное использование цифровых медиа может привести к психологическим проблемам, таким как потеря контроля, беспокойство или повышенная раздражительность.

Несмотря на значительный доход отрасли в размере более 160 миллиардов евро в прошлом году, как отметили аналитики отрасли, проблемы, такие как нестабильные продажи и финансирование для небольших компаний, делают международную конкуренцию сложной для некоторых студий. Председатель правления Game, немецкой ассоциации игровой индустрии, Феликс Фальк подчеркнул необходимость встречи между министром экономики Робертом Хабеком и его партийным коллегой, министром культуры Клаудией Рот, чтобы решить эти проблемы.

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