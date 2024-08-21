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"Ограничено понимание внутренней работы черепа".

При тяжелых травмах головы специалисты часто сталкиваются с неопределенностями в процессах головного мозга.Research ставит под сомнение сохранение сознания окружающей среды у многих пациентов.

 and  Christian Meier
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Члены семьи часто общаются с людьми, находящимися в критическом состоянии, despite a lack of...
Члены семьи часто общаются с людьми, находящимися в критическом состоянии, despite a lack of response.

- "Ограничено понимание внутренней работы черепа".

Следуя за тяжёлым черепно-мозговым травматизмом, люди часто оказываются в коме, находясь в отделении интенсивной терапии. Это поднимает вопрос среди членов семьи и медицинского персонала: пациент ли восстановил сознание? Чтобы исследовать это, пациента могут попросить пошевелить рукой. Отсутствие реакции часто приводит к предположениям, что человек все еще находится в глубокой коме и не осознает окружающую обстановку. Однако недавние исследования говорят об обратном.

Исследования показали, что некоторые люди, не проявляющие внешних реакций, все же могут иметь когнитивную мозговую активность. Ранее проведенные в отдельных исследовательских центрах исследования показали такую активность в примерно 15-20% случаев. Новое исследование, опубликованное в престижном журнале "Новый Английский Журнал Медицины", теперь сообщает о более высокой цифре, приблизительно 25%.

Руководитель исследования Елена Бодиен из Центра нейротехнологий и нейрореабилитации Массачусетской больницы объясняет: "Пациенты с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами могут казаться неотзывчивыми на внешнюю среду. Однако при исследовании с помощью продвинутых техник, таких как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и электроэнцефалография (ЭЭГ), мы можем обнаружить мозговые活ности, которые говорят об обратном."

В исследовании приняли участие участники из США и Европы, перенесшие тяжёлые черепно-мозговые травмы, часто за несколько месяцев до этого, такие как травма головы в результате дорожно-транспортного происшествия, инсульт или остановка сердца. Во время сканирования им давались инструкции, например, "представьте, что открываете и закрываете руку" или "представьте, что занимаетесь спортом".

Из 241 участников 60 не показали видимой реакции, но внутренне следовали инструкциям в течение нескольких минут. Эти люди были внимательны, понимали речь и имели кратковременную память.

Исследование, проводившееся в течение многих лет и охватывающее шесть медицинских центров, является значительным, так как это крупнейшая группа пациентов, изученная на данный момент, и оно систематически зафиксировало это явление, согласно Юлиану Бёслину, представителю Комиссии по неврологической интенсивной терапии Немецкого общества неврологии (DGN). Исследование поднимает центральный этический вопрос: продолжать ли терапию или нет.

Тяжёлые черепно-мозговые травмы часто приводят к нарушению сознания. Кома определяется как состояние полной бессознательности без открывания глаз даже в ответ на боль. Если человек время от времени открывает глаза и имеет различимые фазы сна-бодрствования, но нет признаков общения, это ранее называлось вегетативным состоянием, а теперь известно как синдром безответного бодрствования (СББ). Это отличается от состояния с минимальным сознанием, при котором наблюдаются движения глаз или следуются простые команды.

Было бы разумно провести больше исследований и времени. Бёслин предлагает, чтобы исследования, подобные текущему, могли служить основанием для обследования большего числа этих пациентов с помощью ЭЭГ и наблюдения за ними в течение более длительных периодов. Это могло бы привести к тому, что некоторым пациентам будет предоставлено больше времени в случаях неопределенности.

Остается неясным, могут ли специальные терапии помочь этим людям. Проводились попытки с помощью поведенческих терапий, лекарств или других методов, но они обычно не приводили к значительному или стойкому успеху. Команда в Массачусетской больнице также использует современные технологии: с помощью интерфейсов "мозг-компьютер" они пытаются установить связь между мозгом этих пациентов и компьютерами, позволяя им общаться.

Мозговая активность не обязательно означает сознание

Франк Эрбгут, президент Немецкого фонда мозга, однако, считает, что новое исследование не говорит ничего фундаментально нового. "Явление известно", - говорит он. Но измерение электрических паттернов или активных областей в мозге не обязательно означает, что эти люди имеют более высокую форму сознания. Такая активность также может быть найдена в фМРТ или ЭЭГ у анестезированных людей.

Оба эксперта согласны в том, как обращаться с людьми, которые не реагируют. "Люди на отделениях интенсивной терапии и реабилитации всегда должны обращаться так, как если бы они были осведомлены", - говорит Эрбгут. "Вы говорите с ними и обращаетесь с ними уважительно. Это уже так сегодня."

Число пострадавших людей неясно

Какова доля людей, которые показывают когнитивные способности, но не проявляют поведенческих признаков? tanto авторы исследования, как и немецкие эксперты объясняют, что сделать окончательные заявления сложно. В новом исследовании тесты не были стандартизированы, и пациенты были отобраны. "Кроме того, исследование объединяло совершенно разные причины мозговой травмы", - говорит Эрбгут.

Тем не менее, подчеркивает Бёслин, процентные цифры из исследований, подобных этому, показывают: "Мы должны осознавать, что, возможно, больше людей с расстройствами сознания, чем считалось ранее, осознают, что происходит вокруг них". По его опыту, все еще часто в многих местах разговаривают у постели коматозных пациентов так, как если бы они не были там. "Многие медицинские работники делают это очень хорошо, приветствуя пациента, представляясь и сообщая, что они делают."

Все должны помнить об этом, включая врачей во время обходов или посетителей, и избегать обсуждения пугающих тем у постели. "Мы стоим у постели и не знаем много о том, что действительно происходит в черепе, мы должны быть честными об этом."

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