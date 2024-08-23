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Одолженное влияние вакцины от коронавируса

Можно ли устранить необходимость бустера в будущем?

 and  Yaroslav Smith
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Ученые заявляют, что обнаружили вакцину, которая сохраняет свою эффективность со временем.
Ученые заявляют, что обнаружили вакцину, которая сохраняет свою эффективность со временем.

Одолженное влияние вакцины от коронавируса

Недавние вакцины от COVID-19 теряют свою эффективность через несколько месяцев. Ученые из Центра исследований инфекций имени Гельмгольца сейчас разрабатывают инновационную векторную вакцину, которая продемонстрировала устойчивый иммунный ответ в испытаниях. И это не единственное достоинство этой вакцины.

Вирус грызунов может стать переломным моментом в борьбе с COVID-19: Исследователи из Центра исследований инфекций имени Гельмгольца (ЦИИ) создали уникальную вакцину, которая показала устойчивый иммунный ответ в течение длительного времени в испытаниях на животных, согласно ЦИИ. Недостаток существующих вакцин от коронавируса заключается в том, что их первоначальный защитный эффект быстро ослабевает, требуя регулярных бустерных доз.

Что отличает эту новую вакцину, так это использование вируса грызунов в качестве вектора, а именно безвредного для человека цитомегаловируса, встречающегося у мышей. Этот вирус переносит генетический материал коронавируса в человеческий организм и клетки, побуждая иммунную систему распознавать и бороться с коронавирусом. После вакцинации этот процесс происходит.

В исследовании защитный эффект вакцины оставался стабильным в течение шести месяцев после вакцинации в испытаниях на животных, с высокой и стабильной концентрацией антител в крови животных. Результаты исследования, проведенного хорватской исследовательской командой, участвовавшей в исследовании, указывают на то, что защитный эффект может быть еще дольше.

Что объясняет продолжительный эффект?

Вероятной причиной длительного эффекта может быть использование вируса грызунов, считают исследователи. Цитомегаловирусы находят ниши в своем хозяине, где они остаются спящими в течение длительных периодов. Они становятся активными снова только тогда, когда иммунная система ослабевает. Поскольку люди не являются подходящими хозяевами, вирусы грызунов стимулируют иммунную систему человека в течение более длительных периодов своими попытками активации, поддерживая эффективность вакцины.

Новая вакцина также, как ожидается, будет работать против вариантов COVID-19. Хотя она содержит только генетический материал от ранних вариантов SARS-CoV-2, иммунная система позже вырабатывает антитела против более поздних вариантов, таких как омикрон. Это может быть связано с иммунным механизмом, который повышает точность против мутировавших вирусов.

Возможна комбинированная вакцина от гриппа

Используя векторные вирусы грызунов, исследователи стремятся решить проблемы, связанные с тем, что вирусы в вакцине могут быть вредными. "Человеческие вирусы, используемые в качестве векторов, должны быть ослаблены", - говорится в заявлении ЦИИ. Тем не менее, цитомегаловирус, используемый в этом случае, может быть использован в неизменном виде. Хотя он инфицирует мышей, он не может размножаться в человеческих клетках, объясняют два ведущих автора исследования,Kristin Metzdorf и Henning Jacobsen.

Исследования вакцины продолжатся. Ученые видят дальнейшие перспективы. В theory, разные гены патогена можно вставить в векторный вирус, чтобы улучшить эффективность вакцины против вариантов. Возможны также комбинированные вакцины, защищающие от tanto COVID-19 как от гриппа.

Инновационная векторная вакцина, разработанная в Центре исследований инфекций имени Гельмгольца, использующая вирус грызунов, показала многообещающие результаты в поддержании своей эффективности против коронавируса в течение длительного времени. В отличие от существующих вакцин, которые требуют регулярных бустерных доз из-за ослабевающего защитного эффекта, эта новая вакцина, возможно, потребует всего одной дозы, исходя из стабильности в течение шести месяцев, наблюдаемой в испытаниях на животных.

Длительность иммунного ответа этой вакцины может быть связана с способностью вируса грызунов находить спящие ниши в хозяине, стимулируя иммунную систему в течение более длительных периодов и даже при ослаблении иммунной системы.

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