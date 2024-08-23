Одолженное влияние вакцины от коронавируса

Недавние вакцины от COVID-19 теряют свою эффективность через несколько месяцев. Ученые из Центра исследований инфекций имени Гельмгольца сейчас разрабатывают инновационную векторную вакцину, которая продемонстрировала устойчивый иммунный ответ в испытаниях. И это не единственное достоинство этой вакцины.

Вирус грызунов может стать переломным моментом в борьбе с COVID-19: Исследователи из Центра исследований инфекций имени Гельмгольца (ЦИИ) создали уникальную вакцину, которая показала устойчивый иммунный ответ в течение длительного времени в испытаниях на животных, согласно ЦИИ. Недостаток существующих вакцин от коронавируса заключается в том, что их первоначальный защитный эффект быстро ослабевает, требуя регулярных бустерных доз.

Что отличает эту новую вакцину, так это использование вируса грызунов в качестве вектора, а именно безвредного для человека цитомегаловируса, встречающегося у мышей. Этот вирус переносит генетический материал коронавируса в человеческий организм и клетки, побуждая иммунную систему распознавать и бороться с коронавирусом. После вакцинации этот процесс происходит.

В исследовании защитный эффект вакцины оставался стабильным в течение шести месяцев после вакцинации в испытаниях на животных, с высокой и стабильной концентрацией антител в крови животных. Результаты исследования, проведенного хорватской исследовательской командой, участвовавшей в исследовании, указывают на то, что защитный эффект может быть еще дольше.

Что объясняет продолжительный эффект?

Вероятной причиной длительного эффекта может быть использование вируса грызунов, считают исследователи. Цитомегаловирусы находят ниши в своем хозяине, где они остаются спящими в течение длительных периодов. Они становятся активными снова только тогда, когда иммунная система ослабевает. Поскольку люди не являются подходящими хозяевами, вирусы грызунов стимулируют иммунную систему человека в течение более длительных периодов своими попытками активации, поддерживая эффективность вакцины.

Новая вакцина также, как ожидается, будет работать против вариантов COVID-19. Хотя она содержит только генетический материал от ранних вариантов SARS-CoV-2, иммунная система позже вырабатывает антитела против более поздних вариантов, таких как омикрон. Это может быть связано с иммунным механизмом, который повышает точность против мутировавших вирусов.

Возможна комбинированная вакцина от гриппа

Используя векторные вирусы грызунов, исследователи стремятся решить проблемы, связанные с тем, что вирусы в вакцине могут быть вредными. "Человеческие вирусы, используемые в качестве векторов, должны быть ослаблены", - говорится в заявлении ЦИИ. Тем не менее, цитомегаловирус, используемый в этом случае, может быть использован в неизменном виде. Хотя он инфицирует мышей, он не может размножаться в человеческих клетках, объясняют два ведущих автора исследования,Kristin Metzdorf и Henning Jacobsen.

Исследования вакцины продолжатся. Ученые видят дальнейшие перспективы. В theory, разные гены патогена можно вставить в векторный вирус, чтобы улучшить эффективность вакцины против вариантов. Возможны также комбинированные вакцины, защищающие от tanto COVID-19 как от гриппа.

Инновационная векторная вакцина, разработанная в Центре исследований инфекций имени Гельмгольца, использующая вирус грызунов, показала многообещающие результаты в поддержании своей эффективности против коронавируса в течение длительного времени. В отличие от существующих вакцин, которые требуют регулярных бустерных доз из-за ослабевающего защитного эффекта, эта новая вакцина, возможно, потребует всего одной дозы, исходя из стабильности в течение шести месяцев, наблюдаемой в испытаниях на животных.

Длительность иммунного ответа этой вакцины может быть связана с способностью вируса грызунов находить спящие ниши в хозяине, стимулируя иммунную систему в течение более длительных периодов и даже при ослаблении иммунной системы.

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