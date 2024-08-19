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Один погибший и шесть человек пропали без вести после торнадо, который затопил роскошную яхту возле Сицилии.

Итальянские власти сообщают о обнаружении одного трупа в затонувшем корпусе роскошной яхты, попавшей в беду у берегов Сицилии.

 and  Wendy Allen
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Смертельный случай и шестеро человек пропавших без вести после того, как торнадо перевернуло...
Смертельный случай и шестеро человек пропавших без вести после того, как торнадо перевернуло роскошную яхту у Сицилии.

Один погибший и шесть человек пропали без вести после торнадо, который затопил роскошную яхту возле Сицилии.

Шесть человек считаются пропавшими без вести после того, как торнадо ударило по яхте около 5 часов утра в понедельник, как сообщил представитель береговой охраны Италии. Люксовую яхту застали примерно в полумиле от порта Порчелло на средиземноморском острове.

Спасены 17 человек, и ребенка доставили в детскую больницу Палермо. Капитан судна среди спасенных, подтвердил представитель береговой охраны.

Яхта длиной 56 метров, прозванная "Бейезиан", плавает под британским флагом и в основном перевозит британских пассажиров и экипаж, а также двух англо-французов, одного новозеландца, одного ирландца и одного шри-ланкийца, как сообщил представитель береговой охраны. Эта информация была предоставлена CNN.

По сообщениям итальянских пожарных, их водолазы смогли достичь обломков яхты, находящихся на глубине 49 метров (160 футов), согласно их пресс-релизу. Кроме того, они направили вертолеты для помощи в продолжающихся поисковых операциях.

Ситуация все еще развивается, и ожидаются обновления.

Несмотря на бедствие, во всем мире выражают обеспокоенность безопасностью всех пассажиров и членов экипажа. Европейский союз выразил свою поддержку и предложил ресурсы для оказания помощи в спасательных работах.

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