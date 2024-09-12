Один из пингвинов пропал без вести в море на две недели, возможно, из-за тайфуна.

Молодой капуцин, которого прозвали "Пен", шести лет и выросший в неволе, попал в беду, когда веселился с сотрудниками зоопарка труппы "Гекідан Пентеры" на пляже острова Химодзима в центральной Японии 25 августа. Пен, чьим опекуном был Рёсукэ Имаи, каким-то образом выбрался из своего вольера, что привело Имаи в состояние тревоги и вины.

Под палящим солнцем Пен отправился в море, где обнаружил выход из своего вольера. В дикой природе африканские пингвины могут преодолевать расстояние до 40 километров (25 миль) в день, но их мышечная сила ослабевает в неволе. Маленький Пен никогда не плавал в море раньше.

"Я был просто потрясен отчаянием", - сказал Имаи CNN, выражая свои мысли о низких шансах выживания Пена в дикой природе.

Но, как оказалось, удача была на стороне Пена.

Тайфун "Шаншань" обрушился на страну в конце августа, причинив широкий ущерб, включая смертельные случаи, перемещение людей, отключение электроэнергии и отмену рейсов. Однако для маленького Пена это было настоящее спасение, считает Имаи.

Отсутствие работающих лодок и рыболовных сетей спасло Пена от опасных ситуаций в океане. Кроме того, сильный дождь обеспечил ему достаточное количество воды и облегчение от жары.

"Она выжила благодаря тайфуну", - сказал Имаи, называя это почти божественным совпадением.

После тайфуна Пена заметили плавающей возле пляжа, который находился в восьми милях от его первоначального местоположения и всего в 10 минутах от его обычного места жительства в учреждении.

Узнав об этом, Имаи не мог поверить своим глазам, сказав: "Было трудно поверить, что где-то там плавает пингвин".

В конце концов, Пена нашли невредимым и в отличной форме.

Кроме того, Пен оставил, что, по-видимому, было большим количеством фекалий, что указывает на то, что он питался морепродуктами, такими как рыба или краб, как считает Имаи, хотя Пен не привык есть живую рыбу.

Когда Имаи говорил с CNN, Пен мирно спал рядом с ним.

Между всхлипами Имаи сказал: "Это действительно чудо".

Несмотря на то, что Пен родом из Азии, его побег в дикую природу вызвал интерес во всем мире. Вдохновленные выживанием Пена, организации по охране дикой природы по всему миру начали обсуждать потенциальные стратегии по реабилитации и возвращению captive penguins в их естественную среду обитания в будущем.

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