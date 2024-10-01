Очиститель нашли на луне Плутона, Хароне.

Самое большое спутник Плутона, названный Кароном, имеет ледяную поверхность. Недавние исследования, проведенные международной командой с использованием телескопа "Джеймс Уэбб", выявили наличие двуокиси углерода и вещества, широко используемого на Земле для отбеливания и дезинфекции, а также ранее обнаруженных соединений. По словам экспертов, это открытие демонстрирует выдающиеся возможности телескопа. Вещество, выполняющее подобную функцию на Земле, предположительно образовалось на Кароне в результате воздействия космического излучения, как указано в "Nature Communications" исследователями.

"Продвинутые возможности телескопа 'Уэбб' позволили нашей команде проанализировать свет, отражаемый Кароном, на длинах волн, которые ранее были невозможны," - объясняет Ян Вонг из Института космических телескопов в Балтиморе (США). "Таким образом, мы расширили наши знания об этом интересном небесном теле."

Плутон, когда-то классифицированный как девятая планета нашей солнечной системы, ныне считается карликовой планетой. В отличие от больших планет, он не обращается вокруг Солнца в одиночестве, а является частью обширного множества тысяч объектов, известных как пояс Койпера, расположенных за Нептуном. Плутон, диаметр которого составляет 2375 километров, обращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, расстояние от которой варьируется от 30 до 50 раз больше расстояния от Земли до Солнца.

Открытие Карона

Крупный спутник Плутона, Карон, не был обнаружен до 1978 года. С диаметром 1212 километров он достаточно велик по сравнению с Плутоном, что приводит астрономов к частому использованию термина "двойная карликовая планета". С тех пор были обнаружены четыре меньших спутника Плутона. Предполагается, что Карон образовался в результате столкновения Плутона с другим большим телом пояса Койпера, а меньшие спутники являются остатками этого столкновения.

В июле 2015 года американский космический аппарат "Новые горизонты" пролетел через систему Плутон-Карон и предоставил первые подробные данные об этих отдаленных небесных телах. Исследователи обнаружили на поверхности Карона лед из воды, азот, аммиак и толины - красновато-коричневые молекулы, состоящие из углерода, азота и водорода. Новые наблюдения с помощью телескопа "Уэбб" дополнили эти вещества двуокисью углерода и перекисью водорода.

Причины CO2 и H2O2

"Двуокись углерода, скорее всего, исходит из внутренней части Карона и была выброшена при столкновении с меньшими небесными телами," - объясняет Сильвия Протопопа из Юго-западного исследовательского института в США, возглавлявшая исследования. Однако существование перекиси водорода было более сложным для понимания. Это соединение образуется на Земле в результате сложной химической реакции.

В команде считают, что вещество образовалось под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца и высокоэнергетических частиц солнечного ветра и космических лучей. Используя лабораторные эксперименты, исследователи продемонстрировали, что перекись водорода действительно может образовываться в условиях, подобных тем, которые существуют на Кароне, в смесях двуокиси углерода и льда воды.

Открытия, полученные с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", не только подтвердили наличие двуокиси углерода на Кароне, но и предположили существование перекиси водорода, вещества, ранее не обнаруженного на этом спутнике.

Дальнейший анализ данных, полученных с помощью телескопа "Уэбб", может потенциально пролить свет на процесс производства перекиси водорода на Кароне, способствуя нашему пониманию химических процессов в отдаленных небесных телах.

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