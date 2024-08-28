Обвинения в физическом насилии в отношении его ребенка были выдвинуты против главы Telegram.

Ребёнок в настоящее время проживает со своей матерью в Швейцарии, как указано в записях. В 2023 году она подала там жалобу, обвиняя бывшего в причинении насилия над одним из их наследников.

Дуров родом из России и имеет гражданство нескольких стран, в том числе Франции. В прошлую субботу он был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Французские правоохранительные органы обвиняют его в том, что он не принял достаточных мер для предотвращения использования Telegram для незаконных действий.

Форум, созданный в 2013 году в качестве альтернативы американским сервисам, обычно отказывается предоставлять властям информацию о пользователях, даже в случаях преступной деятельности.

Арест Дуров в аэропорту Ле-Бурже вызвал беспокойство в сообществе Telegram. Будучи главой Telegram, Дуров напрямую вовлечен в политику и операции платформы.

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