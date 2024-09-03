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Обвиняется в расследовании дизельного топлива: Винтеркорн знал о случившемся заранее

Бывший CEO Volkswagen Винтеркорн, якобы, играл значительную роль в скандале с дизельными выбросами. Authorities считают, что он знал о своих обязанностях как руководителя, но не принял надлежащих мер.

 and  Carmen Simpson
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В сообщениях прокурора Мартин Винтеркорн якобы знал о ситуации с мая 2014 года.
В сообщениях прокурора Мартин Винтеркорн якобы знал о ситуации с мая 2014 года.

- Обвиняется в расследовании дизельного топлива: Винтеркорн знал о случившемся заранее

Брауншвейгская прокуратура утверждает, что бывший CEO Volkswagen Мартин Винтеркорн знал о схемах манипуляции выбросами гораздо раньше, чем заявлял публично. Как минимум с мая 2014 года Винтеркорн был осведомлен о использовании запрещенного программного обеспечения в США, как было упомянуто во время первого судебного заседания по обвинению 77-летнего Винтеркорна в Брауншвейгском районном суде.

После мая 2014 года Винтеркорн сознательно игнорировал продолжение продажи задействованных автомобилей. Несмотря на свои обязанности в качестве CEO, он позволил автомобили в США продаваться с вводящей в заблуждение информацией. Прокуратура возлагает ответственность за более чем 65 000 автомобилей на Винтеркорна. Оцененный ущерб составляет около 1,3 миллиарда евро.

Скандал с дизельными автомобилями стал известен в сентябре 2015 года после расследований американских экологических органов и ученых. Это привело к отставке Винтеркорна. Совет директоров принял политическую ответственность, но отрицал какое-либо уголовное участие.

Винтеркорн, бывший глава компании, обвиняется в коммерческом мошенничестве, манипулировании рынком и даче ложных показаний. Перед началом суда защита Винтеркорна опровергла все обвинения против своего клиента. Принцип презумпции невиновности остается в силе.

Также были проданы автомобили с высоким содержанием жира без раскрытия этой информации, что совпадает с халатностью Винтеркорна. Расследование показало, что некоторые из этих автомобилей были проданы не только в США, но и в других регионах.

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