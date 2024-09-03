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Обвиняется в краже кельтских сокровищ в баварском Манчинге

Обвинения в уголовном преступлении в Ингольштадте, Бавария, связаны с известным кражкой кельтского золотого клада из музея кельтско-римской культуры в Манching. Четверо человек подозреваются в совершении тяжкого хищения, как сообщалось во вторник. Согласно утверждениям, они сначала вывели из...

 and  Alex Stellmacher
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Обвиняется в краже кельтских сокровищ в баварском Манчинге

Золото, которое было похищено, представляло собой крупнейшую кельтскую золотую находку, обнаруженную в 20-м веке, с оценкой возраста около 100 г. до н. э. Приблизительно 3,74 кг золотых ценностей были найдены, но только около 500 грамм были найдены в жидком состоянии, что вызывает подозрения в отношении одного подозреваемого, в то время как остальная часть награбленного остается неуловимой. Четверых подозреваемых арестовали в июле предыдущего года, и они содержатся под стражей с тех пор. Все четверо отказываются сотрудничать.

Следователи считают, что немецкие подозреваемые - опытные преступники, связанные с преступной организацией из Мекленбурга-Передней Померании. Они подозреваются в том, что перед совершением краж они нарушали теле- и интернет-распределительные коробки или установки, тем самым отключая сигнализацию и облегчая свой побег.

Кроме того, четверых заключенных подозревают в кражах в более чем 30 различных случаях, таких как взломы супермаркетов, лицензионных офисов, фаст-фудов и бензоколонок.

Немецкие подозреваемые, связанные с преступной организацией, находятся под следствием из-за своего участия в многочисленных кражах. Прокуратура в настоящее время собирает доказательства против них, так как они подозреваются в совершении краж в более чем 30 различных случаях.

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