Обсуждение вопроса о запрете ножей после смертельного инцидента в Соллингене

СД призывает к существенному ужесточению законов о холодном оружии. В ответ на предполагаемый террористический инцидент руководитель СД Ларс Кlingerль заявил "Bild am Sonntag", что "Германия имеет проблему с насилием, связанным с ножами". Он выступает за почти полный запрет на ношение ножей в общественных местах, заявляя: "Я не понимаю, почему люди должны носить колющие инструменты в повседневной жизни".

Кlingerль также подчеркнул необходимость "устранения ножей с улиц и общественных пространств Германии". Он выступает за быстрое и решительное действие, в том числе за "значительное расширение запретов на ножи".

Член партии СД Дирк Вайсе разделяет подобные взгляды, призывая к "прогрессу в запретах на ножи", как сообщает "Rheinische Post". Вайсе также выступает за расширение полномочий служб безопасности для выявления потенциальных преступников, в частности, в цифровом пространстве.

Вайсе ранее предлагал полный запрет на ношение ножей в общественных местах. Он считает, что этот запрет должен быть открыто обсуждаем, как сообщает "Rheinische Post".

Фазер ранее объявила, что вскоре представит законопроект об расширении запретов на ножи. Это решение последовало за несколькими случаями насилия, в которых были использованы ножи. План также включает запрет дополнительных типов ножей. Однако Фазер отметила необходимость введения большего числа зон запрета на оружие и ножи, а также расширения патрулирования полиции.

Критики argue, что предлагаемые меры недостаточны для эффективного снижения числа нападений с ножом в Германии. Депутат от СДЮрген Хартт был скептически настроен по поводу эффективности общего запрета, комментируя в "Deutschlandfunk", что "у нас уже есть запреты, но преступники не будут удерживаться ими".

Хартт предложил конкретные запреты на ношение опасных предметов для лиц с криминальным прошлым. Такой запрет мог бы включать ножи, топоры и другие виды оружия.

Призывы к ужесточению законов об оружии усилились после нападения с ножом в Солingen. Неизвестный individuaль stabbed нескольких человек на городском фестивале в пятницу вечером, в результате чего погибли трое и восемь получили ранения. Полиция в настоящее время разыскивает подозреваемого, который скрылся с места происшествия. Во время обысков были найдены несколько ножей, которые сейчас исследуются, пока неясно, был ли один из них использован в нападении.

Лидер СД Ларс Кlingerль решительно поддерживает предложение СД о значительном расширении запретов на ножи, разделяя взгляды члена партии Дирка Вайсе. Оба выступают за устранение ножей из общественных пространств и призывают к прогрессу в запретах на ножи.

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