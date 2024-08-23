Обсуждая якобы 2000-летнюю ткань, связанную с Иисусом.

На протяжении веков подлинность Туринской Плащаницы вызывала жаркие споры. Новое итальянское исследование, возможно, вновь поднимет вопрос об этом предмете. Согласно этому исследованию, ткань, которая, как считается, использовалась для покрытия тела Иисуса после распятия, может быть намного старше, чем считалось ранее.

Туринская Плащаница содержит загадочное изображение мужской фигуры с ранами, которые, как считается, были получены в результате распятия Иисуса Христа. С 1578 года эта льняная ткань хранится в Туринском соборе, где высоко почитается верующими как Плащаница Иисуса.

То, использовалась ли она действительно для покрытия его тела, остается спорным и недоказанным. Подлинность Туринской Плащаницы подвергалась сомнению с самого начала, как документировалось в письме епископа Пьера д'Арка из Троя в 1389 году. Кроме того, спорное исследование 1988 года, которое датировало волокна ткани средневековьем, также объявило плащаницу подделкой. Несмотря на эти критические замечания, плащаница продолжает вызывать научный интерес.

Недавно итальянские исследователи заявили, что плащаница может быть вдвое старше, чем считалось ранее - около 2000 лет. Если это правда, это поставит ее происхождение в то же время, что и жизнь Иисуса Христа. Это исследование было опубликовано в журнале "Наследие".

Ученые пришли к этому выводу, изучив целлюлозу льняных волокон с помощью специального рентгеновского метода. Они проанализировали структурное ухудшение целлюлозы в крошечном образце волокна с плащаницы. Результаты показали сходство с образцом льна 1-го века н.э., противореча исследованию 1988 года, которое датировало плащаницу 13-м - 14-м веком. Текущее исследование объясняет это потенциальным загрязнением.

Прибытие в Европу через 700 лет?

Однако, по словам итальянских исследователей, степень старения волокон возможна только в том случае, если плащаница попала в Европу только в Средние века. Ей пришлось бы храниться при средней температуре около 20-22,5 градусов Цельсия и относительной влажности 75-55 процентов в течение примерно 13 веков, прежде чем она попала в Европу. Только с более прохладными температурами в Европе за последние семь веков волокна старели медленнее.

Это исследование может вновь разжечь дебаты о подлинности Туринской Плащаницы. Однако ученые подчеркивают, что для подтверждения результатов необходимы дополнительные рентгеновские анализы других образцов.

Новые данные свидетельствуют о том, что если Туринская Плащаница подлинная, то она может быть вдвое старше, чем считалось ранее, что потенциально относит ее к тому же периоду, что и жизнь Иисуса Христа. Это ставит под сомнение подлинность более ранних исследований, которые указывали на гораздо более позднее происхождение плащаницы.

Кроме того, итальянские исследователи предполагают, что плащаница попала в Европу только в Средние века, что может способствовать продолжающимся дебатам о ее подлинности.

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