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Общее настроение общественности значительно ухудшилось в августе.

После положительной динамики в июле потребительский оптимизм резко упал в августе. Согласно данным исследований GfK и Института решений рынка Нюрнберга (NIM), обострились apprehensions обеспокоенность по поводу доходов и перспектив экономики. Индекс потребительской уверенности, возможно, упадет...

 and  John Stellmacher
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Общее настроение общественности значительно ухудшилось в августе.

Похоже, избыточная радость, вызванная участием Германии в футбольном чемпионате Европы, утихла, как отметил эксперт по потребительскому поведению NIM Рольф Бюркл. Даже незначительное увеличение предполагаемой сберегательной привычки на 2,7 пункта добавило к общей тревоге потребителей.

Рост увольнений, банкротств компаний и грядущих сокращений вызывает беспокойство среди рабочей силы, как показал опрос. Таким образом, ожидание длительного стабильного экономического восстановления должно быть "отложено", считает Бюркл.

Опрос показал, что немецкие домохозяйства были менее оптимистичны в отношении своей финансовой ситуации в ближайшие двенадцать месяцев по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс ожиданий доходов упал на 16,2 пункта до скромных 3,5 пунктов. Такое значительное падение в последний раз наблюдалось два года назад, согласно данным NIM и GfK.

Это пессимизм также отразился на потребительских расходах. "Тем не менее, ущерб незначительный - 2,5 пункта", - пояснили опрошенные. Индикатор сохранил отрицательное значение -10,6%. Тем не менее, это больше, чем на 6 пунктов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Экономические ожидания в августе продемонстрировали волатильность после значительного роста на 7,3 пункта в июле, а затем упали на 7,8 пункта, остановившись на отметке 2,0 пункта.

GfK и NIM ежемесячно опрашивают около 2000 потребителей для своих опросов. Для текущего исследования интервью проводились с 1 по 12 августа. Индекс потребительского климата охватывает все личные потребительские расходы, включая розничную торговлю, услуги, путешествия, аренду и медицинские услуги.

Опрос потребительского климата, проведенный с 1 по 12 августа, показал снижение экономических ожиданий, которое упало на 7,8 пункта в августе после значительного роста в июле. Пессимизм в отношении финансовой ситуации в ближайшие двенадцать месяцев не ограничивается текущим месяцем, так как он также наблюдался два года назад.

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