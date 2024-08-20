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Обманчивая паутина: паук использует добычу, чтобы привлечь больше жертв

 and  Melissa Williams
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- Обманчивая паутина: паук использует добычу, чтобы привлечь больше жертв

Определенный вид пауков, как показало исследование в "Current Biology", использует мерцающие огни пойманных самцов светлячков, похожие на сигналы самок светлячков, чтобы привлечь еще больше самцов.

Светлячки используют световые сигналы, производимые прозрачными областями на своих брюшках, для общения. Вид Abscondita terminalis имеет самцов, которые производят несколько вспышек с двумя прозрачными полями, чтобы привлечь самок, в то время как самки испускают одиночную вспышку с одним полем, чтобы привлечь самцов.

Больше самцов в паутине

Увидев дефицит самок светлячков в паутине вида паука Araneus ventricosus в природе, команда ученых, возглавляемая Даицином Ли из Университета Хубэй в Ухане, решила провести дальнейшее исследование.

Они обнаружили, что самцы Abscondita terminalis чаще попадают в паутину, когда паук присутствует. Более того, сигналы этих пойманных самцов очень похожи на сигналы самок - они производят одиночные импульсы только из одной прозрачной области.

Обман для большей добычи

Согласно исследованию, частота поимки в таких паутинах была значительно выше. Ученые предположили, что пауки намеренно меняют сигналы светлячков. Остается неясным, вызывает ли яд паука или укус сам по себе изменения в рисунке вспышек.

Известно, что пауки оставляют остатки ранее пойманной добычи в своих паутинах, чтобы привлечь больше насекомых. Команда, возглавляемая Даицином Ли, предположила, что может быть множество других примеров, когда хищники манипулируют поведением своей добычи для своей выгоды.

Светлячки не настоящие огни

Интересно, что название "светлячок" обманчиво - на самом деле это жуки, которые не генерируют тепло, когда испускают свет, вопреки своему названию. Выделение света - это физический процесс, подобный светодиодам, но у светлячков он питается химическими реакциями, а не электрическим током.

Светлячки используют свой свет, чтобы привлечь партнеров. У некоторых видов только самки испускают свет, а у других самцы присоединяются к световому шоу.

Исследование в "Current Biology" показало, что вид паука Araneus ventricosus использует обманчивые одиночные импульсы, похожие на сигналы самок, от пойманных самцов светлячков, чтобы собрать больше самцов вокруг своей паутины.

Это манипулирование сигналами светлячков, чтобы заманить больше добычи, можно считать еще одним примером хищников, намеренно меняющих поведение своей добычи для своей выгоды, как предложила команда, возглавляемая Даицином Ли.

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