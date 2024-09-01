Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиСледующие

Объяснение быстрого сокращения продолжительности дня

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
Космический сдвиг в Баварском лесу: В настоящее время небесная широта претерпевает быструю...
Космический сдвиг в Баварском лесу: В настоящее время небесная широта претерпевает быструю трансформацию

Объяснение быстрого сокращения продолжительности дня

С наступлением осени любители солнца начинают замечать, что ночи становятся длиннее с ускорением. Эксперты объясняют, почему темнеет раньше.

Длительность светового дня сокращается ежедневно вплоть до осеннего равноденствия в конце сентября, когда разница превысит 4 минуты. Однако в дни летнего и зимнего солнцестояния разница составляет всего полминуты. В Германии дни стали постепенно короче с конца июня. Но что вызывает колебания длины дня? По словам Клауса Райнша из Института астрофизики и геофизики Университета Гёттингена, это видимое движение солнца по небу.

Путь солнца по небу, отражающий орбиту Земли вокруг солнца, образует кривую, подобную синусоиде. Эта кривая становится более плоской в дни летнего и зимнего солнцестояния, а наиболее крутым она бывает между ними, в дни весеннего и осеннего равноденствия. В эти дни солнце перемещается через небесный экватор, переходя между северным и южным полушарием, как объясняет эксперт. Изменения в склонении солнца, или его небесной широте, происходят ежедневно в эти периоды, что приводит к изменению длины дня.

Значительные различия между Севером и Югом

В Германии разница в длине дня в течение года довольно существенна. Существуют значительные различия между севером и югом, как показывают эти примеры: остров Зильт, расположенный на 55-й параллели северной широты, имеет менее 7-часовой день к концу года, но более 17 часов в июне. В то же время, Баварские Альпы, расположенные на 47-й параллели северной широты, имеют около 8 часов света в зимнее время и менее 16 часов в летнее время.

Каролин Лайфке из Дома астрономии в Гейдельберге считает, что основной причиной этих различных длительностей дня является наклон оси Земли. В результате, в полярных регионах в течение полугода царит свет или темнота в зависимости от их ориентации, в то время как на экваторе наблюдаются минимальные изменения в длительности дня.

Следующее объяснение Клауса Райнша проясняет, почему путь солнца по небу меняется, что приводит к колебаниям длины дня в течение года. Изменения в склонении солнца, или его небесной широте, происходят ежедневно в дни весеннего и осеннего равноденствия, что приводит к изменению длины дня.

В различных регионах Германии, таких как Зильт и Баварские Альпы, разница в длине дня довольно существенна из-за наклона оси Земли. Например, Зильт, ближе к Северному полюсу, имеет более короткие дни зимой и более длинные дни летом, в то время как в Баварских Альпах, ближе к экватору, наблюдаются минимальные изменения в длительности дня в течение года.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ролики для политической кампании замечены в Кеменце, Саксония.
Главные темы

Процессы голосования в Тюрингии и Саксонии

Началось голосование для выборов в земельные парламенты в Тюрингии и Саксонии. Участие в голосовании началось в воскресенье в 08:00. Приблизительно 1,66 миллиона жителей в Тюрингии и около 3,3 миллиона в соседей Саксонии имеют право голоса. В опросах партия AfD опережает в Тюрингии ХДС, партия...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Байден объявляет о трагическом обнаружении шести погибших заложников в Газе, среди которых американский пленник Голдберг-Полин.
Главные темы

Байден объявляет о трагическом обнаружении шести погибших заложников в Газе, среди которых американский пленник Голдберг-Полин.

В секторе Газа президент США Джо Байден объявил, что были обнаружены останки шести заложников, находившихся в плену у радикальной исламской фракции ХАМАС. На прошлой неделе в субботу (по местному времени) Байден заявил: "Сегодня утром Израильские военные извлекли тела шести заложников, которыми...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Во вторник, Гендрик Вюст и ОлафШольц собрались в СолIBAction
Главные темы

выражая соболезнования жертвам взрыва в Соллингене вместе со Штайнмайером и Шолцем

Мероприятие в память о жертвах недавнего нападения на фестиваль города пройдет в Солингене в воскресенье (11:00). федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмаер, канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и руководитель федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС) могут принять участие. После...

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Елисейская башня демонстрирует олимпийские кольца
Главные темы

Мэр Парижа утверждает, что Олимпийские кольца будут продолжать украшать Эйфелеву башню.

Мэр Парижа Анн Хыдалотверждает, что Олимпийские Кольца навсегда останутся на Эйфелевой башне. В качестве главы Парижа она подтверждает получение одобрения от Международного олимпийского комитета. Таким образом, она признала их постоянное присутствие на Эйфелевой башне, как сообщила газета Ouest...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.
Общество

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.

В этот адрес идеального сочетания индивидуальности и года посвящается музыкальная композиция «П Silberwolke», ставшая саундтреком для безграничного счастья кликery Gottschalki и Karina Мroß.'

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Ролики для политической кампании замечены в Кеменце, Саксония.
Главные темы

Процессы голосования в Тюрингии и Саксонии

Началось голосование для выборов в земельные парламенты в Тюрингии и Саксонии. Участие в голосовании началось в воскресенье в 08:00. Приблизительно 1,66 миллиона жителей в Тюрингии и около 3,3 миллиона в соседей Саксонии имеют право голоса. В опросах партия AfD опережает в Тюрингии ХДС, партия...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно