Объяснение быстрого сокращения продолжительности дня

С наступлением осени любители солнца начинают замечать, что ночи становятся длиннее с ускорением. Эксперты объясняют, почему темнеет раньше.

Длительность светового дня сокращается ежедневно вплоть до осеннего равноденствия в конце сентября, когда разница превысит 4 минуты. Однако в дни летнего и зимнего солнцестояния разница составляет всего полминуты. В Германии дни стали постепенно короче с конца июня. Но что вызывает колебания длины дня? По словам Клауса Райнша из Института астрофизики и геофизики Университета Гёттингена, это видимое движение солнца по небу.

Путь солнца по небу, отражающий орбиту Земли вокруг солнца, образует кривую, подобную синусоиде. Эта кривая становится более плоской в дни летнего и зимнего солнцестояния, а наиболее крутым она бывает между ними, в дни весеннего и осеннего равноденствия. В эти дни солнце перемещается через небесный экватор, переходя между северным и южным полушарием, как объясняет эксперт. Изменения в склонении солнца, или его небесной широте, происходят ежедневно в эти периоды, что приводит к изменению длины дня.

Значительные различия между Севером и Югом

В Германии разница в длине дня в течение года довольно существенна. Существуют значительные различия между севером и югом, как показывают эти примеры: остров Зильт, расположенный на 55-й параллели северной широты, имеет менее 7-часовой день к концу года, но более 17 часов в июне. В то же время, Баварские Альпы, расположенные на 47-й параллели северной широты, имеют около 8 часов света в зимнее время и менее 16 часов в летнее время.

Каролин Лайфке из Дома астрономии в Гейдельберге считает, что основной причиной этих различных длительностей дня является наклон оси Земли. В результате, в полярных регионах в течение полугода царит свет или темнота в зависимости от их ориентации, в то время как на экваторе наблюдаются минимальные изменения в длительности дня.

Следующее объяснение Клауса Райнша проясняет, почему путь солнца по небу меняется, что приводит к колебаниям длины дня в течение года. Изменения в склонении солнца, или его небесной широте, происходят ежедневно в дни весеннего и осеннего равноденствия, что приводит к изменению длины дня.

В различных регионах Германии, таких как Зильт и Баварские Альпы, разница в длине дня довольно существенна из-за наклона оси Земли. Например, Зильт, ближе к Северному полюсу, имеет более короткие дни зимой и более длинные дни летом, в то время как в Баварских Альпах, ближе к экватору, наблюдаются минимальные изменения в длительности дня в течение года.

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