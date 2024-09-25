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ОАЭ рассматривают возможность изменения своего архитектурного подхода на Ближнем Востоке, где царит конфликт, и одновременно укреплять свои отношения с Соединенными Штатами.

На этой неделе состоялся исторический первый визит президента ОАЭ в Белый дом, совпавший с расширением конфликта Израиля в Газе на территорию Ливана. Несмотря на то, что данный конфликт не был основным вопросом обсуждения, состоялись переговоры с американскими официальными лицами.

 and  James Williams
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Во время сессии в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, президент Джо Байден...
Во время сессии в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, президент Джо Байден ведёт диалог с президентом Объединённых Арабских Эмиратов, шейхом Мохамедом бен Зайдом аль-Найяном, в понедельник.

ОАЭ рассматривают возможность изменения своего архитектурного подхода на Ближнем Востоке, где царит конфликт, и одновременно укреплять свои отношения с Соединенными Штатами.

Байден, Харрис, Салливан и шейх Мохаммед бин Зайд в основном беседовали о комплексе технологических и экономических контрактов между двумя странами, сосредоточенных вокруг ИИ и инфраструктуры, необходимой для этого быстро растущего поля.

"ОАЭ - страна, всегда смотрящая в будущее, постоянно принимающая большие риски... Это значительная часть нашего растущего сотрудничества в области ИИ, возобновляемой энергии, исследования космоса и строительства инфраструктуры для связи разных регионов", - заявил Байден в ОVAL-офисе в понедельник в присутствии президента ОАЭ. "Сегодня мы поддерживаем эту историю, продвигая наше партнерство вперед, так как ОАЭ станет ведущим оборонным союзником США".

Шейх Мохаммед прокомментировал, выразив свою "непреклонную приверженность работе бок о бок с США для укрепления стратегического партнерства между нашими двумя нациями".

Белый дом объявил, что лидеры согласовали "смелую стратегию" для продвижения глобальных инициатив в области разработки и расширения передовых технологий.

ОАЭ, которые установили дипломатические отношения с Израилем в 2020 году, преследуют "новую модель архитектуры" в регионе, сосредоточенную на "усиленной коммуникации, стабильности и долговременном процветании", объяснил Анвар Гаргаш, советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам, в интервью CNN Бекки Андерсон.

Гаргаш объяснил, что визит президента ОАЭ в США был в основном связан с будущим, экономикой и технологией, а также амбициями страны сотрудничать в области ИИ, которая была "главной темой обсуждения".

ОАЭ являются второй по величине арабской экономикой, значительным экспортером нефти и крупным инвестором в экономику США. Один из ближайших союзников США в регионе и значительный получатель американского оружия, в настоящее время в ОАЭ размещено 5000 американских военных. ОАЭ теперь стремятся существенно расширить свое "360-градусное" партнерство с США, используя амбициозный план стать региональным центром технологий и ИИ, в то время как США работают над защитой своей национальной безопасности и отраслей высоких технологий от китайского влияния.

Отношения ОАЭ с Китаем ранее стоили Абу-Даби многомиллиардного контракта на поставку вооружений от США, который сделал бы эту страну первым арабским государством, получившим истребители F-35, гордость ВВС США, как сообщил один официальный представитель CNN в 2021 году.

Отказ от передовых китайских технологий

Этот контракт, начатый в администрации Трампа, считался формой признания нормализации отношений ОАЭ с Израилем в 2020 году. Однако администрация Байдена неоднократно призывала ОАЭ отказаться от Huawei Technologies Co. в своей сети связи, предупреждая, что технология может представлять угрозу безопасности для их систем вооружения.

Опасаясь потерю американской технологии, ОАЭ с тех пор сократили сотрудничество с Китаем в области ИИ и полупроводников, отдав предпочтение США. Ранее в этом году государственная технология G42 из Абу-Даби решила воздержаться от сотрудничества с китайскими компаниями в области передовых технологий, следуя своим обязательствам перед американскими партнерами. Ранее в этом году Financial Times сообщила, что компания продала все свои инвестиции в Китае как жест лояльности своим американским партнерам.

Во вторник в Вашингтоне шейх Мохаммед встретился с CEO NVIDIA, Blackrock и Microsoft - трех американских компаний, которые недавно стали партнерами MGX, компании, базирующейся в Абу-Даби, стремящейся собрать 100 миллиардов долларов для поддержки инфраструктуры ИИ, технологий ИИ и полупроводников в США и за рубежом.

Тем не менее, дискуссии с американскими официальными лицами включали конфликт в Газе и Ливане, отметил Гаргаш, упомянув, что деэскалация является "главной целью".

Помимо оказания гуманитарной помощи в Газе, Абу-Даби пока воздерживается от участия в восстановлении Газы без четких обязательств Израиля по двухгосударственному решению израильско-палестинского конфликта.

"Это довольно сложно", - сказал Гаргаш, ранее занимавший пост министра иностранных дел ОАЭ. "Мы считаем, что крайние взгляды мешают достижению консенсуса по поводу "дня после". И мы обеспокоены тем, что без четкого "дня после" любая попытка установить перемирие может оказаться безрезультатной".

Тем не менее, он обосновал решение ОАЭ нормализовать отношения с Израилем и объяснил, что соглашение является "компонентом будущего Ближнего Востока, построенного на компромиссе" и того, что может предложить "альтернативную архитектуру" для региона.

Он заключил, что политика ОАЭ основана на стабильности и процветании. "Я думаю, что у нас также есть ответственность перед региональной стабильностью и региональным процветанием... Вы не можете процветать в одиночку. Вы должны процветать коллективно".

"Стратегическое партнерство между ОАЭ и США выходит за рамки технологических и экономических сотрудничеств, так как оно также влияет на более широкий контекст Ближнего Востока", - отметил Белый дом.

"Сосредоточив внимание ОАЭ на передовых технологиях, таких как ИИ и возобновляемая энергия, его отношения с глобальными игроками, такими как США и Китай, имеют важное значение для формирования ландшафта мировой технологии".

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