Нужно ли менять зубную пасту регулярно?

Используете ли вы одну и ту же зубную пасту годами или берете новую каждый раз, когда заходите в аптеку? Стоматолог делится своим мнением.

Вы когда-нибудь слышали совет менять зубную пасту регулярно? Этот совет ходил уже давно, как считает стоматолог Пиа Питерсон. "Говорили, что для долгосрочного здоровья полости рта важно часто менять бренды", - говорит она, занимая пост профессора традиционной стоматологии и профилактической стоматологии в Университете Виттен/Гердеке.

Однако она не согласна с этой теорией. Для здоровья полости рта важнее всего использовать продукт, который лучше всего подходит для ваших зубов. Как только вы найдете идеальную зубную пасту, нет причин менять ее в течение длительного времени - по крайней мере, пока не пройдет несколько лет. "Менять тогда нет смысла", - заключает Пиа Питерсон.

Идея менять зубную пасту основана на мнении, что бактерии во рту привыкают к составу зубной пасты со временем, якобы снижая ее очищающую силу. Однако Пиа Питерсон отмечает, что зубные пасты имеют похожие основные компоненты.

Как найти идеальную зубную пасту

Так как же найти идеальную зубную пасту? "Во-первых, важна эффективная защита от кариеса", - советует Пиа Питерсон. "Она должна содержать фтор в концентрации 1450 ppm. Это указано на трубке".

Во-вторых, учитывайте свои уникальные потребности. "Если у меня быстро образуется зубной камень, я должен выбрать продукт, который эффективно с ним борется", - приводит пример Пиа Питерсон.

Ваши зубы быстро окрашиваются кофе или чаем? Тогда подойдет зубная паста, которая помогает восстановить естественную белизну зубов. Тем, кто страдает от чувствительности зубов, подойдет зубная паста, специально разработанная для этой цели.

Зубные пасты часто оцениваются организациями, такими как Stiftung Warentest или журнал Öko-Test, что облегчает сравнение различных продуктов на основе их результатов. "Конечно, вы также можете поговорить об этом со своим стоматологом или гигиенистом", - рекомендует Пиа Питерсон.

Несмотря на мнение, что бактерии во рту привыкают к составу зубной пасты, что снижает ее очищающую силу, стоматолог Пиа Питерсон оспаривает эту теорию. Она считает, что использование зубной пасты, соответствующей конкретным потребностям зубов, важнее для здоровья полости рта. Как только вы найдете идеальную зубную пасту, нет причин часто менять ее, если только не пройдет несколько лет. Как потребителю важно искать зубную пасту с эффективной защитой от кариеса, содержащую фтор в концентрации 1450 ppm, и соответствующую вашим уникальным стоматологическим потребностям, таким как борьба с быстрым образованием зубного камня или чувствительностью зубов.

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