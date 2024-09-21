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Новзеландский летчик Филип Мертенс освобожден после 18 месяцев заключения в индонезийском регионе Папуа

Новозеландского авитрика Филиппа Мертенса освободили после более чем 18 месяцев заключения в индонезийской области Папуа, как было объявлено в субботу police в субботу.

 and  Carmen Simpson
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Новзеландский летчик Филип Мертенс освобожден после 18 месяцев заключения в индонезийском регионе Папуа

Папуа, Индонезия — Новая Зеландия, летчик Филлип Матhews, провел более 18 месяцев в заключении в Индонезии, как сообщается в заявлении, опубликованном индонезийскими властями в субботу.

Экстремистская группировка Армии независимости Западного Папуа (ТПНПБ), возглавляемая Эгианусом Когоя, похитила Матhews 7 февраля 2023 года после посадки небольшого коммерческого самолета в изолированной и гористой местности Ндуга.

"Мы сосредоточены на стратегии, включающей религиозных лидеров, старейшин церкви, вождей племён и ближайшее окружение Эгиануса Когоя, чтобы минимизировать жертвы и гарантировать безопасность летчика", - заявил бригадный генерал Фаизал Рамадхани, начальник операций мира Картенз 2024.

Матhews был освобожден и доставлен в Ндугаский регион, где проходит медицинское обследование и психологическую оценку в районе Тимика, согласно заявлению полиции.

Полиция назначила пресс-конференцию для дальнейших обновлений.

Ситуация в Западном Папуа продолжает развиваться и будет обновляться по мере необходимости.

Несмотря на ситуацию в Западном Папуа, Новая Зеландия выразила озабоченность по поводу задержания Матhews, призвав к его безопасному освобождению. Заинтересованные стороны в Азии, в том числе дипломаты и организации по правам человека, пристально следят за ситуацией в Западном Папуа.

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