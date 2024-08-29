- Новое начало Нагельсмана: возникновение, но не коренное изменение

Ангело Стиллер заменяет Гранда на Четверок в юношеской команде Штутгарта: Юлиан Нагельсманн отреагировал на уходы капитана Ильке Гюндогана и ведущих игроков Мануэля Нойера, Тони Крооса и Томаса Мюллера с минимальными изменениями. Главный тренер начинает масштабное предприятие по завоеванию Кубка мира 2026 года в Лиге наций с в основном молодой командой, состоящей в основном из его команды на домашнем чемпионате Европы.

Нагельсманн остался доволен выступлением каждого игрока на Евро, что побудило его дать команде Евро еще один шанс продемонстрировать свои таланты на первых международных матчах после турнира. Матчи пройдут 7 сентября в Дюссельдорфе против Венгрии и через три дня в Амстердаме против Нидерландов.

Стиллер - единственный новичок в команде. 23-летний игрок Штутгарта впервые вызывается в сборную и известен своими стабильно impressionными выступлениями. Нагельсманн высоко оценил выступления Стиллера в прошлом сезоне и его недавние выступления.

К удивлению, Антонио Рюдигер не будет участвовать в сентябрьских матчах. 31-летний защитник Реала Мадрид получает время на восстановление после напряженного лета по соглашению с главным тренером. Рюдигер должен вернуться в команду в октябре.

Оживленные и правильно подобранные

Нагельсманн сократил состав команды с 26 игроков до своего предпочтительного состава из 23 игроков. Сокращение привело к меньшему количеству новых лиц, но заметному снижению среднего возраста с примерно 30 лет до 24,6 лет в результате уходов ветеранов. Нагельсманн ранее подчеркивал необходимость омоложения для предстоящего североамериканского Кубка мира, который состоится через два года.

Вместо ветерана Нойера (38) в команде Александр Нюбель (27). Нагельсманн заменил Нюбеля перед Евро, но игрок Штутгарта возвращается в команду. Нюбель является резервным вратарем Марка-Андре тер Штегена (32), а вратарь Хоффенхайма Оливер Баумманн (34) обеспечивает дополнительный опыт. Оба Нюбель и Баумманн еще не играли в международных матчах.

Как и ожидалось, Александар Павлович (20) возвращается в команду. Игрок Мюнхена пропустил турнир из-за воспаления миндалин после своего международного дебюта в тестовом матче Евро против Украины (0:0).

Павлович и Стиллер представляют будущее в центральных позициях. "В середине поля нам нужно будет заменить ушедших Ильке Гюндогана и Тони Крооса двумя игроками", - сказал Нагельсманн.

Стиллер также мог бы быть частью сильной команды Штутгарта на Евро, в том числе Крис Фюрич, Дениз Ундав, Максимилиан Миттельштадт и Вальдемар Антон, которых Нагельсманн упоминал весной. Однако время Стиллера в команде DFB finally arrived.

Ученик года под руководством клубного тренера Себастьяна Хенесса был важен для возрождения Штутгарта в прошлом сезоне. Он талантлив, технически подкован и имеет отличное видение. Нагельсманн ценит эти качества. Однако Паскаль Гросс и Роберт Андрих остаются сильными кандидатами на позицию правого полузащитника. Эмре Джан также вернулся в немецкую команду.

Кроме Рюдигера, Сане все еще отсутствует в команде Евро, который восстанавливается после операции на паху в Мюнхене. Несмотря на впечатляющую форму Гnabry в начале сезона, он не вернулся в немецкую команду. В результате традиционно сильный состав Баварии сократился до трех игроков. Боруссия Дортмунд и ВФБ Штутгарт каждый вносят пять игроков в команду.

Остается неясным, кто заменит капитана Гюндогана. Иоганнес Киммих является фаворитом на эту роль, и Нагельсманн, как сообщается, объявит свое решение в понедельник, когда соберет команду в Герцогенаурахе, более чем через восемь недель после четвертьфинального поражения от Испании (1:2 в дополнительное время). Германия сыграет шесть международных матчей в этом году, все в Лиге наций. Групповые оппоненты до ноября - Венгрия, Нидерланды и Босния и Герцеговина, каждые дважды.

23-летний игрок Штутгарта Ангело Стиллер, которого отметили за impressionные выступления, впервые вызывается в немецкую национальную команду, став единственным новичком в команде Нагельсманна на сентябрьские матчи. Несмотря на уход высокопрофильных немецких игроков, в том числе Мануэля Нойера из Германии, средний возраст команды значительно снизился, и Нагельсманн подчеркивает необходимость омоложения для предстоящего Кубка мира 2026 года, где в основном молодая команда будет ключевой для победы.

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