Новая Зеландия экстрадирует интернет-магната Ким Доткома в США

Дотком, родившийся в Германии, но имеющий резиденцию в Новой Зеландии, боролся со своей экстрадицией в США с 2012 года. Он обвиняется в связях с файлообменным сайтом Megaupload, который был закрыт правительством США в том же году.

Министр юстиции Новой Зеландии Пол Голдсмит подписал ордер на экстрадицию Доткома, согласно заявлению правительства, выданному в четверг, что открывает путь для его депортации.

«Я тщательно рассмотрел всю информацию и принял решение, что господин Дотком должен быть передан США для суда», - сказал Голдсмит, согласно заявлению.

«Как это принято, я предоставил господину Доткому короткий период времени для рассмотрения и получения совета по моему решению. Я больше не буду комментировать это на данном этапе».

Дотком, основатель Megaupload, опубликовал сообщение в X (ранее Twitter) в тот же день: «Я люблю Новую Зеландию. Я не уйду».

Megaupload был сайтом, который миллионы использовали как быстрый и простой способ хранения больших файлов в «замочной скважине» в Интернете и обмена ими с другими. После закрытия сайта Дотком был арестован новозеландской полицией, которая окружила его роскошный особняк в Окленде на двух вертолетах и ​​пришлось вскрывать закрытую комнату, чтобы добраться до него.

Вместе с тремя соучастниками Дотком был обвинен американским Большим жюри по обвинению в заговоре с целью вымогательства, мошенничестве с использованием средств связи, заговоре с целью крупномасштабного нарушения авторских прав и отмывании денег. Четверых мужчин обвиняют американские власти в получении прибыли от нарушения авторских прав через сайт.

Дотком и его соучастники отрицают обвинения и упорно боролись против экстрадиции, утверждая, что Megaupload был всего лишь сайтом для обмена файлами, и что они не должны нести ответственность за то, что другие загружали на него.

Три новозеландских суда отклонили их аргументы и утверждения о том, что их нельзя экстрадировать по обвинению в получении прибыли от нарушения авторских прав, поскольку это не является преступлением в Новой Зеландии.

Финальное решение об экстрадиции Доткома оставалось за министром юстиции.

Закон США сильно склоняется в пользу правообладателей и критиковался за подавление инноваций и вред для потребителей, а также за экспорт американских норм авторского права в другие страны через соглашения о свободной торговле.

CNN Джеймс Гриффитс внес вклад в этот отчет.

Дело Доткома привлекло международное внимание, с критиками, утверждающими, что американские нормы авторского права, которые критиковались за подавление инноваций и вред для потребителей, могут несправедливо экспортироваться в другие страны через соглашения о свободной торговле. Несмотря на это, министр юстиции Новой Зеландии Пол Голдсмит подписал ордер на экстрадицию Доткома, заявив, что он должен быть передан США для суда, так как деятельность Megaupload была в основном сосредоточена в Азии.

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