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Главные темыНовостиПраво на самоопределение

Норвежская администрация выступает за разрешение прерывания беременности до 18 недели.

Правительство Норвегии, близкое к центристам, собирается санкционировать прерывания беременности на ранних сроках - до 18 недель. Поддерживаемый премьер-министром Йонасом Гаром Stores из Рабочей партии, движение выступает за защиту права на самостоятельное решение в вопросе прерывания...

 and  Katherine Bradley
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Норвежская администрация выступает за разрешение прерывания беременности до 18 недели.

Предложение о продлении срока вызвало серьезную полемику в правительстве, охватывающую Партию труда и Центристскую партию. Согласно Центристской партии, они заинтересованы в сохранении существующего 12-недельного ограничения для права человека на принятие решений.

Для принятия закона в парламенте необходимо 85 положительных голосов из 169. Как сообщает норвежское информационное агентство NTB, как минимум 80 членов парламента в настоящее время поддерживают продление срока.

Норвежский закон об абортах восходит к 1978 году. После пересмотра он позволит женщинам снижать количество эмбрионов в случаях многоплодной беременности до 18-й недели. Это будет классифицироваться как прерывание.

Западноевропейские территории имеют самые длинные сроки абортов, с Великобританией и Нидерландами на 24 неделе. С другой стороны, Германия предоставляет возможность аборта в течение 12 недель после зачатия.

Центристская партия выступает против продления срока из-за своей твердой веры в сохранение права человека на принятие решений в рамках существующего 12-недельного срока, что является частью права на самоопределение. Если срок будет продлен, это может потенциально отклониться от традиционно консервативной позиции Норвегии по вопросу об абортах, как это показывает 12-недельный срок Германии.

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