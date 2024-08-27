Невыплата зарплат в течение двух месяцев подряд повлияла на кенийских полицейских, дислоцированных на Гаити, несмотря на их дислокацию.

Изначальные кенийские сотрудники правоохранительных органов, назначенные в Гаити, прибыли в июне, действуя в качестве пионеров многонациональной миссии по оказанию помощи в сфере безопасности (ММС), в основном финансируемой Соединенными Штатами. В настоящее время в стране находятся около 400 кенийских сотрудников правоохранительных органов, многие из которых являются специалистами.

В обновлении от 25 августа ММС признала задержки в выплатах и заверила сотрудников, что невыплаченные средства поступят на их банковские счета в течение недели.

"Поэтому нет причин беспокоиться о финансовом благополучии сотрудников ММС, так как основные процедуры завершены", - отметила ММС.

В понедельник Национальная полицейская служба Кении (НПС) опубликовала "отчет о прогрессе", в котором сообщалось, что сотрудники продолжают получать зарплату НПС, ожидая дополнительные выплаты за их задания в ММС.

Кенийские офицеры ожидали получить существенную премию за свой развертывание в Гаити - задачу, которая больше напоминает военную роль, чем стандартную полицейскую операцию. Офицерам запрещено покидать свою базу в Порт-о-Пренсе во время свободного времени.

Разговаривая с CNN, некоторые кенийские офицеры выразили разочарование и беспокойство по поводу задержек дополнительных выплат. С началом занятий в школах в Кении несколько офицеров заявили, что им нужны средства немедленно, чтобы покрыть расходы на обучение и другие расходы для своих семей на родине.

"Офицеры недовольны отсутствием выплат в течение двух месяцев. Ходят слухи, что деньги уже отправлены в Кению, но еще не дошли до нас. Не могли бы вы вмешаться за нас?" - сказал один офицер в Гаити CNN, пожелавший остаться анонимным, до заявления ММС.

Ожидается, что численность ММС вырастет до 2500 человек, с дополнительными войсками из Ямайки, Бенина, Чад, Багамских Островов, Бангладеш, Барбадоса и Белиза. Силы стремятся укрепить способность Национальной полиции Гаити бороться с предполагаемым синдикатом банд, который, как сообщается, контролирует около 85% территории метрополии Порт-о-Пренс.

Примерно 600 000 гаитянцев были вынуждены покинуть свои дома из-за бандитского насилия, и почти 2 миллиона человек живут в районах, опустошенных бандитскими нападениями, где страх перед нападением постоянный, как заявил в интервью CNN в августе временный премьер-министр Гаити Гари Коннелл.

ММС в основном финансируется через доверительный фонд ООН, с существенными взносами от Соединенных Штатов, Канады, Франции и Испании. В целом, Соединенные Штаты пообещали не менее 380 миллионов долларов в поддержку миссии, в основном в виде оборудования и ресурсов.

ММС, в которую входят силы из различных стран, в том числе Кении, стремится бороться с существенным синдикатом банд в Гаити, влияющим на более чем 600 000 гаитян и миллионы других в пострадавших районах. Ожидания кенийских офицеров относительно их дополнительных выплат, необходимых для семейных расходов, таких как плата за обучение, возросли из-за задержек выплат, отражая настроения других стран Америки, участвующих в ММС.

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