- Неудача космического корабля и возвращение астронавтов: каково решение?

На Международной космической станции (МКС) уже почти неделю астронавты Санти Уильямс и Барри Уилмор обустраиваются на новом месте. Однако их космический корабль испытывает некоторые проблемы. Три месяца спустя после начала миссии все еще неизвестно, как они вернутся на Землю. NASA испытывает давление, чтобы решить эту проблему к концу месяца.

Уильямс провела много времени со своими собаками перед поездкой в июне, в то время как Уилмор занимался своим газоном. Все шло как обычно, пока не произошли неожиданные события.

Проблема, с которой они столкнулись, называется "Старлайнер". Несмотря на то, что он безопасно достиг МКС во время первого пилотируемого испытательного полета космического аппарата, возникли такие проблемы, как утечки гелия и неполадки в двигателях. Средний июньский рейс был отменен, оставив астронавтов на космической станции.

Теперь NASA и Boeing борются с трудным вопросом: могут ли Уильямс и Уилмор безопасно вернуться на Землю на "Старлайнере"? В течение нескольких последних недель команды проводили испытания и расследования tanto в космосе, как и на Земле, но четкого решения пока нет. Хотя команды усердно работают, менеджер NASA Кен Боуэрсокс признает, что ведутся трудные переговоры.

Рассматриваются два потенциальных решения: рискованный возврат на "Старлайнере" или переключение на полет "Кресового Дракона". Для первого варианта необходимо устранить проблемы с двигателями и утечками гелия, что еще не было сделано.

В качестве альтернативы "Старлайнер" мог бы вернуться на Землю без астронавтов, что потребовало бы значительной переконфигурации программного обеспечения. Пуск "Экипажа 9" на "Кресовом Драконе" от SpaceX, первоначально запланированный на август, но позже перенесенный на сентябрь, должен был состояться с двумя астронавтами вместо четырех. Уильямс и Уилмор были бы частью этого экипажа, скорее всего, вернувшись на Землю в начале 2025 года. Однако им потребуются специальные скафандры, так как те, что от "Старлайнера", несовместимы с "Кревым Драконом". NASA и SpaceX еще не раскрыли имена членов экипажа, которые не отправятся в этом сценарии.

"Решение, основанное на данных"

"Мы хотим, чтобы это решение было основано на данных, а не на эмоциях", - подчеркивает менеджер NASA Кен Боуэрсокс. В конечном итоге решение принимает администратор NASA Билл Нелсон, который подтверждает, что безопасность астронавтов является главным приоритетом.

Уильямс и Уилмор готовятся к более длительному пребыванию на МКС. Они потенциально могут вернуться на Землю на "Старлайнере" уже в сентябре или на "Кревом Драконе" в феврале, что сделает их первоначальное недельное пребывание примерно девятью месяцами. Оба астронавта хорошо подготовлены и универсальны, согласно NASA. Они активно участвуют во всех обсуждениях и готовы сделать все необходимое, говорит менеджер NASA Стив Стич.

Между тем, уровень потребления пищи увеличился, и на МКС замечено больше тараканов.

"При испытательном полете такого рода всегда готовишься к возможности более длительного пребывания", - говорит менеджер NASA Джоэл Монтальбано. "Но они держатся молодцом, полностью интегрированы с остальной частью экипажа и так же заняты, как и любой другой экипаж там. Конечно, они люди, и эта ситуация вызывает трудности и для членов экипажа, и для их семей. Но они профессиональные астронавты и справляются отлично".

Уильямс и Уилмор являются ценным активом на борту МКС, согласно NASA, но они также потребляют дополнительные ресурсы, такие как пища и гигиенические принадлежности. Кроме того, они теперь подвергаются более высокому уровню облучения, чем планировалось, в течение более длительного периода.

Будущее "Старлайнера" под вопросом?

Помимо забот о безопасности астронавтов, будущее "Старлайнера" также находится под пристальным вниманием. Разработанный и построенный аэрокосмической компанией Boeing для NASA, он должен был регулярно перевозить астронавтов на МКС к настоящему времени - служа надежным альтернативой "Креву Дракона" от SpaceX.

Но частично перезагружаемый космический аппарат, состоящий из экипажного модуля и служебного модуля, сейчас сталкивается с серьезными проблемами. Космический аппарат не смог достичь МКС во время своего первого непилотируемого испытания в 2019 году, в то время как вторая попытка удалась в 2022 году. Однако с тех пор возникло множество проблем, приведших к многочисленным задержкам.

"У нас есть видение наличия двух альтернативных систем транспортировки", - утверждают tanto менеджер NASA Кен Боуэрсокс, как и Boeing. "Проблемы можно решить, и я вижу многообещающее будущее для 'Старлайнера'", - говорят Boeing и NASA, продолжая верить в это, наряду с восхищением Боуэрсокса командой Boeing. В то же время Боуэрсокс подчеркивает важность принятия решений, основанных на данных.

Вернуться на Землю на "Старлайнере" для астронавтов все еще неопределенно из-за проблем с двигателями и утечками гелия, вызывая беспокойство у NASA и Boeing. Если они решат вернуться на "Старлайнере", эти проблемы должны быть решены в первую очередь.

NASA в настоящее время имеет потенциальное решение в виду, предлагая полет на "Кревом Драконе" в качестве альтернативы, который мог бы включать астронавтов Уильямс и Уилмор в более мелкий экипаж из-за несовместимости "Старлайнера" с "Кревым Драконом".

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