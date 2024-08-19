Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиПолет

Неудача космического корабля и возвращение астронавтов: каково решение?

Срок пребывания астронавта на Международной космической станции (МКС) обычно составляет около недели. Однако из-за проблем со «Старлинером» этот срок увеличился почти до трех месяцев, что представляет значительную проблему для НАСА.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 3 минут
Могла бы Сунита Уильямс и Батч Вилмор предвидеть продолжительность своего длительного пребывания на...
Могла бы Сунита Уильямс и Батч Вилмор предвидеть продолжительность своего длительного пребывания на Международной космической станции, когда они отправлялись в путь?

- Неудача космического корабля и возвращение астронавтов: каково решение?

На Международной космической станции (МКС) уже почти неделю астронавты Санти Уильямс и Барри Уилмор обустраиваются на новом месте. Однако их космический корабль испытывает некоторые проблемы. Три месяца спустя после начала миссии все еще неизвестно, как они вернутся на Землю. NASA испытывает давление, чтобы решить эту проблему к концу месяца.

Уильямс провела много времени со своими собаками перед поездкой в июне, в то время как Уилмор занимался своим газоном. Все шло как обычно, пока не произошли неожиданные события.

Проблема, с которой они столкнулись, называется "Старлайнер". Несмотря на то, что он безопасно достиг МКС во время первого пилотируемого испытательного полета космического аппарата, возникли такие проблемы, как утечки гелия и неполадки в двигателях. Средний июньский рейс был отменен, оставив астронавтов на космической станции.

Теперь NASA и Boeing борются с трудным вопросом: могут ли Уильямс и Уилмор безопасно вернуться на Землю на "Старлайнере"? В течение нескольких последних недель команды проводили испытания и расследования tanto в космосе, как и на Земле, но четкого решения пока нет. Хотя команды усердно работают, менеджер NASA Кен Боуэрсокс признает, что ведутся трудные переговоры.

Рассматриваются два потенциальных решения: рискованный возврат на "Старлайнере" или переключение на полет "Кресового Дракона". Для первого варианта необходимо устранить проблемы с двигателями и утечками гелия, что еще не было сделано.

В качестве альтернативы "Старлайнер" мог бы вернуться на Землю без астронавтов, что потребовало бы значительной переконфигурации программного обеспечения. Пуск "Экипажа 9" на "Кресовом Драконе" от SpaceX, первоначально запланированный на август, но позже перенесенный на сентябрь, должен был состояться с двумя астронавтами вместо четырех. Уильямс и Уилмор были бы частью этого экипажа, скорее всего, вернувшись на Землю в начале 2025 года. Однако им потребуются специальные скафандры, так как те, что от "Старлайнера", несовместимы с "Кревым Драконом". NASA и SpaceX еще не раскрыли имена членов экипажа, которые не отправятся в этом сценарии.

"Решение, основанное на данных"

"Мы хотим, чтобы это решение было основано на данных, а не на эмоциях", - подчеркивает менеджер NASA Кен Боуэрсокс. В конечном итоге решение принимает администратор NASA Билл Нелсон, который подтверждает, что безопасность астронавтов является главным приоритетом.

Уильямс и Уилмор готовятся к более длительному пребыванию на МКС. Они потенциально могут вернуться на Землю на "Старлайнере" уже в сентябре или на "Кревом Драконе" в феврале, что сделает их первоначальное недельное пребывание примерно девятью месяцами. Оба астронавта хорошо подготовлены и универсальны, согласно NASA. Они активно участвуют во всех обсуждениях и готовы сделать все необходимое, говорит менеджер NASA Стив Стич.

Между тем, уровень потребления пищи увеличился, и на МКС замечено больше тараканов.

"При испытательном полете такого рода всегда готовишься к возможности более длительного пребывания", - говорит менеджер NASA Джоэл Монтальбано. "Но они держатся молодцом, полностью интегрированы с остальной частью экипажа и так же заняты, как и любой другой экипаж там. Конечно, они люди, и эта ситуация вызывает трудности и для членов экипажа, и для их семей. Но они профессиональные астронавты и справляются отлично".

Уильямс и Уилмор являются ценным активом на борту МКС, согласно NASA, но они также потребляют дополнительные ресурсы, такие как пища и гигиенические принадлежности. Кроме того, они теперь подвергаются более высокому уровню облучения, чем планировалось, в течение более длительного периода.

Будущее "Старлайнера" под вопросом?

Помимо забот о безопасности астронавтов, будущее "Старлайнера" также находится под пристальным вниманием. Разработанный и построенный аэрокосмической компанией Boeing для NASA, он должен был регулярно перевозить астронавтов на МКС к настоящему времени - служа надежным альтернативой "Креву Дракона" от SpaceX.

Но частично перезагружаемый космический аппарат, состоящий из экипажного модуля и служебного модуля, сейчас сталкивается с серьезными проблемами. Космический аппарат не смог достичь МКС во время своего первого непилотируемого испытания в 2019 году, в то время как вторая попытка удалась в 2022 году. Однако с тех пор возникло множество проблем, приведших к многочисленным задержкам.

"У нас есть видение наличия двух альтернативных систем транспортировки", - утверждают tanto менеджер NASA Кен Боуэрсокс, как и Boeing. "Проблемы можно решить, и я вижу многообещающее будущее для 'Старлайнера'", - говорят Boeing и NASA, продолжая верить в это, наряду с восхищением Боуэрсокса командой Boeing. В то же время Боуэрсокс подчеркивает важность принятия решений, основанных на данных.

Вернуться на Землю на "Старлайнере" для астронавтов все еще неопределенно из-за проблем с двигателями и утечками гелия, вызывая беспокойство у NASA и Boeing. Если они решат вернуться на "Старлайнере", эти проблемы должны быть решены в первую очередь.

NASA в настоящее время имеет потенциальное решение в виду, предлагая полет на "Кревом Драконе" в качестве альтернативы, который мог бы включать астронавтов Уильямс и Уилмор в более мелкий экипаж из-за несовместимости "Старлайнера" с "Кревым Драконом".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Бремене Шолц получает вопросы от местных жителей.
Главные темы

В Бремене Шолц получает вопросы от местных жителей.

Канцлер Олаф Шольц изチャンネル PARTY goth вопросам от населения в 6:30 вечера, во время своей поездки в Бремен в понедельник вечером. Канцлер стремится понять озабоченности и чаяния граждан в отношении политики и отвечает на их вопросы, сообщает правительство. Шольц часто участвует в подобных...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Полицейский делает снимки восхищенных зрителей, позирующих перед работой Харриса.
Главные темы

Национальный конгресс, возглавляемый демократами, начинается в Чикаго.

Демократическая партия начинает свою четырехдневную конференцию в Чикаго в понедельник. После затянувшейся электронной votings в начале августа Камала Харрис получила номинацию и должна официально получить ее в четверг. По данным американских СМИ, она поднимется на сцену с президентом Джо...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Штайнмайер едет в Венгрию, чтобы отметить 35-ю годовщину исхода немецких жителей.
Главные темы

Штайнмайер едет в Венгрию, чтобы отметить 35-ю годовщину исхода немецких жителей.

Штайнмайер едет в Венгрию, чтобы отметить 35-ю годовщину исхода немецких жителей. В ходе межграничного мероприятия в Сопроне 19 августа 1989 года множество жителей ГДР перешли в Австрию. Это событие часто считают главным катализатором массового исхода восточногерманских граждан, который в конечном итоге привел к сносу Берлинской стены примерно через два с

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Вокзал Байрейта находится на грани электрификации (Картина из прошлого)
Федеральные земли Германии

Нынешнее положение автомагистрали Франкония-Саксония находится под пристальным вниманием.

На протяжении многих лет Северная Бавария жаждет ускоренной и более современной железнодорожной сети, соединяющей Нюрнберг и Саксонию. Какова текущая ситуация с электрификацией?

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Облегчение сложности строительства расширения в Баден-Вюртемберге продолжается.
Федеральные земли Германии

Упрощенные руководящие принципы для проектирования вертикальных конструкций

Чаще всего после ремонта хорошо структурированные наследие здания расширяются за счет добавления новых этажей и дальнейшем используются как жилая недвижимость. Предполагается, что получение разрешений на такие проекты ремонта станет более простым в ближайшем будущем.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Энн, качающаяся в классическом стиле Голливуда, цветubeльчатая дочка Элли (Лей Дринда)
Культура

Сжать зубы крепко - фильм ZDF вращается вокруг женщин

В телесериале 'Shooting Stars' ЗДФ предоставил платформу и время эфира для растущих режиссеров. Финал этого сезона сосредоточен на динамике мать-дочка и показывает мощную главную актрису.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Уменьшение количества облигаций, выданных в течение первых шести месяцев периода.
Федеральные земли Германии

Уменьшение количества облигаций, выданных в течение первых шести месяцев периода.

Много людей проигнорировали уплату штрафов за незначительные правонарушения в сфере дорожного движения. Некоторые также проигнорировали отбывание назначенного им наказания. Годовые цифры выданных ордеров на арест велики, и значительная часть из них остается нерешенной.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно