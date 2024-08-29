Нетрадиционные физические упражнения для теплого летнего дня

Физические упражнения важны даже в жаркие летние дни. Тем не менее, важно прислушиваться к телу и не переусердствовать, так как высокая температура может быстро истощить ваши силы. Можно ли заменить обычный бег на бег трусцой? Эта японская фитнес-тенденция также набирает популярность по всему миру. Доктор Герт-Пeter Брюггеманн, профессор, специализирующийся на биомеханике, проливает свет на эту дружелюбную к суставам тенденцию в интервью.

Что такое бег трусцой и как он работает?

Доктор Герт-Пeter Брюггеманн: При беге трусцой, или том, что биомеханики называют «приземленным бегом», мы бегаем без фазы полета. Наши ноги приземляются на среднюю часть стопы, и мы движемся медленно, делая много маленьких шагов, в среднем по 1,5-2 шага в секунду. Этот вид движения характеризуется сокращенной или отсутствующей фазой полета между шагами, во время которой мы не контактируем с землей. Без фазы полета давление на суставы при приземлении минимизируется.

Важно помнить, что силы, действующие на наше тело, интенсивнее, чем когда мы сидим или стоим, независимо от скорости, будь то бег трусцой или обычный бег. Эти силы в основном воздействуют на наши колени во время фазы бега, или фазы опоры, которая длится дольше при беге трусцой, чем при беге с фазой полета. Поэтому важно выбрать кроссовки с дизайном, который эффективно направляет эти силы через наше тело и делает их безвредными даже на низких скоростях.

Подходит ли бег трусцой для жарких летних дней и является ли он альтернативой обычному бегу?

Это вопрос личных предпочтений. Температура не должна влиять на это решение. Жара может представлять серьезное испытание для нашего тела в жаркую погоду. Если вы все еще хотите заниматься физическими упражнениями в таких условиях, лучше всего перенести тренировку на утро, например. Однако если температура слишком высока для обычного бега, она также слишком высока для бега трусцой.

Какие кроссовки следует носить для бега трусцой, и насколько важна правильная обувь?

Выбор кроссовок играет важную роль в предотвращении травм, независимо от скорости. Сами кроссовки, или технология подошвы, которую они используют, являются основными факторами, снижающими риск травм при беге. Биомеханически спроектированные кроссовки с технологией U-TECH могут снизить риск травм коленей при беге более чем на 50% среди бегунов.

Почему бег трусцой так популярен?

Бег трусцой подходит людям, которые больше не могут или не хотят выдерживать нагрузку более высоких скоростей. Он особенно подходит для тех, кто имеет лишний вес или страдает заболеваниями, такими как артрит. Это вид спорта, который не требует специального оборудования, не нуждается в большом количестве участников или специальном поле. Все, что вам нужно, это правильно подобранные кроссовки. Бег трусцой можно делать в одиночку или в группе, по тротуару или на природе, он возможен почти везде. Он предлагает почти все преимущества обычного бега.

Может ли эта форма упражнений быть рекомендована медицинскими работниками для людей, восстанавливающихся после травм или имеющих проблемы с суставами?

Сосредоточенный на минимальном воздействии на суставы и доступности, бег трусцой может быть рекомендован людьми с проблемами суставов или восстанавливающимися после травм, так как врачи могут посоветовать его как подходящий вид упражнений для поддержания физической формы без ухудшения состояния.

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