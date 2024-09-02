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Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью пленных ХАМАСа в конфликте в Газе.

После обнаружения шести убитых заложников, принадлежащих радикальной исламистской фракции в Газе, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил сострадание. "Прошу прощения за то, что не смог вернуть их живыми

 and  Anne Legman
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Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью пленных ХАМАСа в конфликте в Газе.

В ходе продолжающихся мирных переговоров с ХАМАС Нетаньяху кажется не склонным уступать. Он подчеркивает необходимость сохранения Израилем сильного контроля над пограничным регионом между сектором Газа и Египтом, чтобы предотвратить побег заложников из сектора Газа.

Отвод Израиля из так называемого коридора Филадельфии является основным камнем преткновения в этих переговорах. Цель не только в перемирии в палестинских территориях, но и в освобождении всех оставшихся заложников, взятых из Израиля и перевезенных в сектор Газа. Египет, Катар и США призывают к такому соглашению уже давно.

В субботу в туннеле в Рафахе в южном регионе сектора Газа были обнаружены тела нескольких заложников. Согласно министерству здравоохранения Израиля, шестеро человек - четверо мужчин и две женщины - якобы были расстреляны боевиками ХАМАС на близкой дистанции, примерно за 48-72 часа до вскрытия в воскресенье.

В воскресенье вечером в Израиле прошли массовые протесты с требованием освобождения оставшихся заложников. В понедельник была организована всеобщая забастовка в различных городах и отраслях, но вмешался судебный приказ по просьбе ультраправого министра Бецалеля Смотирча.

Президент Израиля Исраэль Herzog уже до Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших от имени правительства. Он сказал: "Я приношу извинения от имени Государства Израиль за нашу неспособность защитить вас от этой катастрофы, за нашу неудачу вернуть вас целыми и невредимыми". Герцог выступал на похоронах американского израильтянина Херша Голдберга-Полина в Иерусалиме в присутствии тысяч скорбящих.

После нападения ХАМАС на несколько израильских мест 7 октября боевики ХАМАС убили 1205 человек и взяли в заложники 251 человека, переведя их в сектор Газа, согласно израильским данным. Более чем через 11 месяцев 97 заложников все еще находятся в плену у ХАМАС и других радикальных палестинских группировок, при этом считается, что 33 из них умерли.

В ответ на нападение ХАМАС Израиль провел широкомасштабные военные операции в секторе Газа. ХАМАС утверждает, хотя и невероятно, что с октября погибло более 40 700 человек.

Соединенные Штаты, а также Египет и Катар активно добиваются соглашения на мирных переговорах, сосредоточившись на отводе Израиля из коридора Филадельфии и освобождении всех заложников, взятых из Соединенных Штатов и удерживаемых в секторе Газа. Несмотря на продолжающиеся обсуждения, освобождение всех оставшихся заложников остается серьезной проблемой.

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