Нетаньяху обдумывает стратегию вытеснения всех палестинских граждан из северной Газы, чтобы окружить ХАМАС.

Неясно, сколько палестинцев проживает к северу от так называемого коридора Нетцарим, который делит Газу на две части, с оценками, колеблющимися вокруг отметки в сто тысяч. План не упоминает никаких сроков, условий или методов для возвращения гражданских лиц в северный Газу после года постоянных израильских воздушных ударов, что вызывает все большее нежелание палестинцев подчиняться израильским приказам о переселении.

Концепция была предложена группой бывших израильских военных генералов, которые недавно представили ее израильскому кабинету министров и значительному парламентскому комитету. Их цель - использовать тактику блокады для ослабления боевиков ХАМАС, заставив их сдаться и освободить 101 заложника, которых они удерживают в регионе.

Гиора Эйленд, бывший израильский военный генерал, продвигающий эту идею, заявляет в видеоролике, размещенном в Интернете: "Те, кто покинут, получат продовольствие и воду. Но в течение недели вся территория северного Газа превратится в военную зону. И в эту военную зону, как мы видим, не будет разрешен въезд никаких припасов или поставок".

Кан, израильская национальная телевизионная станция, аффилированная с CNN, сообщила, что Нетаньяху на частной встрече с комитетом Кнессета по иностранным делам и обороне выразил поддержку плану. Однако он уточнил свою поддержку, сказав: "Это один из планов, рассматриваемых в настоящее время, но есть и другие альтернативы. Мы остаемся привержены ликвидации гражданского контроля ХАМАС в Газе".

Дата этой встречи остается неясной.

Официальный представитель израильского правительства отреагировал на новости, подтвердив точность цитаты Нетаньяху, но добавил: "Просто выражать положительные чувства не означает поддерживать его".

Этот официальный представитель также заявил, что начальник стратегического отдела Израильской армии вскоре представит Нетаньяху несколько возможных стратегий для ликвидации способностей ХАМАС к гражданскому контролю в Газе.

Призывы к принятию плана

27 членов Кнессета, в том числе трое действующих министров кабинета, подписали письмо правительству, призывающее к реализации плана.

Эйленд выступает в качестве публичного лица этого предложения, имея звание генерал-майора в течение своей Distinguished карьеры и занимая пост главы Национального совета безопасности премьер-министра с 2004 по 2006 год.

В видео Эйленд заявляет: "Текущая ситуация в Газе такова, что Синвар не находится под давлением. Правильный шаг - посоветовать примерно 300 000 жителям северной полосы Газы, которые остались, покинуть северную полосу Газы".

Эйленд предупреждает: "В течение недели вся территория северной полосы Газы превратится в военную зону. В эту военную зону, как мы видим, не смогут войти никакие припасы или поставки. Вот почему примерно 5000 террористов, проживающих в этом районе, могут либо сдаться, либо умереть от голода".

Эйленд подчеркивает: "Тираны, подобные Синвару, не так пугают военным давлением, как они боятся двух вещей - альтернативные правительственные стратегии и присутствие разгневанного населения, которое может их свергнуть".

Форум командиров и резервистов, состоящий из бывших и резервных командиров, поддержал план как средство изменения ситуации в войне.

Остается неясным, где находятся старшие руководители Израильской армии (ЦАХАЛ) в отношении этого предложения. При обращении в CNN для комментариев ЦАХАЛ перенаправил наши запросы в офис премьер-министра.

План не учитывает возможность того, что палестинцы когда-либо вернутся в северный Газу, согласно одному из его сторонников, бывшему генерал-майору Гerschону Хакоэну.

Хакоэн уточнил в текстовом сообщении CNN: "Возвращение зависит от будущего. В плане нет явного указания на то, что они будут навсегда запрещены к возвращению".

Группа генералов утверждает, что неоднократно представляла план израильскому кабинету министров. Офис премьер-министра отказался подтвердить эти встречи CNN.

План был представлен комитету Кнессета по иностранным делам и обороне. Меирав Коэн, член Кнессета от центристской партии "Еш Атид", критиковала правительство за разрешение гуманитарной помощи в Газу.

Коэн сказала во время встречи с давлением группы, в том числе Эйленда: "Единственная угроза, которой они подвергаются, - это ожирение. Так ли мы планируем вернуть наших заложников домой? Я считаю, что план, предложенный Гиорой и другими командирами, умный. Он устанавливает четкие руководящие принципы. Мы должны его реализовать".

В письме, адресованном Нетаньяху и его коллегам-министрам, 27 из 120 членов Кнессета пожаловались: "Мы еще не достигли наших целей ни в одном из целей, установленных Кабинетом войны".

Они призывают правительство реализовать план Эйленда в северном Газе. "После его выполнения в этом уголке он потенциально может быть выполнен в других районах полосы", - написали они.

Генералы, продвигающие этот план, считают, что ослабление ХАМАС в регионе путем применения тактики блокады в северном Газе может побудить к освобождению 101 заложника, которых они удерживают. Мировое беспокойство по поводу потенциального перемещения около 300 000 палестинцев, проживающих в северном Газе, раздается по всему миру, выражая опасения по поводу воздействия на более широкое сообщество Ближнего Востока и бедные населения мира, проживающие в этом регионе.

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