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Несмотря на удивительную потерю заложников, Израиль остается твердым в своей борьбе с ХАМАСом.

Несмотря на тревожные новости о sechs убитых заложников Хамаса в секторе Газа, правительство Израиля остается непреклонным в своей борьбе против палестинской группировки. Во вторник военные продолжили свои операции tanto на территории сектора Газа, как и на оккупированной Западном берегу реки...

 and  Katherine Bradley
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Монреальские демонстрации
Монреальские демонстрации

Несмотря на удивительную потерю заложников, Израиль остается твердым в своей борьбе с ХАМАСом.

По данным Ассошиэйтед Пресс, в понедельник израильские силы разрушили несколько зданий в Газе. Управление гражданской обороны, подконтрольное ХАМАС, заявило о двух погибших, в том числе ребенке, в результате нападения на лагерь беженцев в Хан-Юнисе, расположенном в южных районах палестинских территорий. Также сообщалось о воздушных и артиллерийских ударах в различных районах юга и центра Газского сектора.

Израильские ВВС якобы атаковали предполагаемую "боевую террористическую ячейку" в Тулькареме, на Западном берегу, в понедельник вечером. Однако палестинские медицинские источники заявили, что 15-летний мальчик был убит израильскими солдатами.

В прошлую среду израильская армия начала крупную операцию в северных районах Западного берега, заявив о намерении бороться с терроризмом. С тех пор Министерство здравоохранения Палестины сообщило о не менее 27 погибших палестинцах.

Военные действия израильского правительства в Газском секторе и на Западном берегу вызвали tanto местную, как и международную критику. Критика усилилась после того, как в Газском секторе были найдены тела шести заложников ХАМАС в выходные. Против правительства прошли массовые протесты в Израиле в воскресенье и понедельник.

Вечером в понедельник Нетаньяху выразил сожаление по поводу неудачи в спасении заложников, но твердо заявил о намерении сохранять жесткую позицию в переговорах с ХАМАС. Вместо уступок он потребовал "максимального давления" на ХАМАС.

Что касается элизивного соглашения о прекращении огня, Нетаньяху подчеркнул важность сохранения контроля Израиля над территорией на границе Газского сектора и Египта. Отвод Израиля из коридора Филадельфии является основным спорным моментом в переговорах, которые преследуют цель не только прекратить огонь в Газском секторе, но и освободить всех оставшихся заложников.

Вечером в понедельник ХАМАС угрожало, что заложники, взятые в Газовый сектор, "вернутся в гробах", если Израиль продолжит военное давление.

Майрав Зонсэйн, эксперт по Ближнему Востоку из Группы международных кризисов, заявил, что "не будет сделки с заложниками" в свете заявлений Нетаньяху. Он также публично поддержал идею постоянного военного присутствия Израиля в Газовом секторе, что, по мнению израильской газеты Haaretz, является основной целью Нетаньяху для политического выживания.

Во время атаки ХАМАС на несколько мест в южном Израиле 7 октября боевики ХАМАС якобы убили 1205 человек и взяли в заложники 251 человека в Газовый сектор, согласно израильским отчетам. Через 11 месяцев 97 заложников все еще удерживаются ХАМАСом и другими военизированными палестинскими группами, при этом 33 якобы умерли.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал масштабную военную операцию в Газовом секторе. Согласно последним данным министерства здравоохранения ХАМАС, которые нельзя независимо проверить, с октября более 40 800 человек были убиты.

Крупномасштабная программа вакцинации в Газовом секторе, начавшаяся после первого случая паралича полиомиелита в регионе за почти четверть века, проходит лучше, чем ожидалось, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, к воскресенью и понедельнику более 161 000 детей получили первую дозу вакцины, превзойдя цель ВОЗ, как объявил представитель ВОЗ в палестинских территориях Рик Пeeperkorn во вторник.

Международная комиссия по правам человека выразила обеспокоенность растущим количеством гражданских жертв в результате израильских военных операций tanto в Газовом секторе, как и на Западном берегу. Комиссия призвала комиссию расследовать утверждения о непропорциональном применении силы и потенциальных военных преступлениях.

После обнаружения тел заложников Комиссия призвала независимую международную миссию по установлению фактов для расследования обстоятельств их смерти и обеспечения ответственности за любые нарушения международного права.

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