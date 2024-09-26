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Несмотря на стекло, эти вредители готовят пельмени.

Избегайте штрафов или финансовых сборов.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Для повторной установки парковочного диска сначала переставьте автомобиль. Примечание: Не срок taxi...
Для повторной установки парковочного диска сначала переставьте автомобиль. Примечание: Не срок taxi придерживаться разрешенного времени.

Несмотря на стекло, эти вредители готовят пельмени.

Свободные парковочные места все еще доступны на определенный срок, но вы должны отображать парковочный талон. Несоблюдение этих правил может привести к значительным штрафам. Но знакомы ли вы со всеми этими правилами?

Не редкость найти свободные парковочные места, особенно на ограниченный срок. Вы можете воспользоваться этим, используя парковочный талон, который часто доступен бесплатно в качестве рекламных материалов или продается по доступным ценам, например, в хозяйственных магазинах.

Но не все парковочные талоны одинаковы. Важно соблюдать некоторые правила, чтобы избежать штрафов, как подчеркивает ADAC. Вот ключевые правила:

  • Парковочный талон всегда должен быть синий и белый. Несмотря на то, что они бывают разных цветов, только синие и белые действительны. Размеры и обозначения также должны соответствовать спецификациям: 11 см на 15 см. Последовательность также должна быть правильной: 1, 2, 3, 4, слева направо. Неправильная маркировка может привести к штрафу в 20 евро.
  • Парковочный талон должен быть установлен на следующую полчаса после парковки. Например, если вы припарковались в 1:05, установите талон на 1:30. Любая другая установка является неверной и может привести к штрафу в 40 евро, если вы припарковались без талона, установили его неправильно или превысили разрешенное время парковки.
  • Парковочный талон должен быть виден внутри вашего vehicles. Приборная панель подходит для этого.
  • Перемещение вашего vehicles взад и вперед не считается новой парковочной сессией. Вам нужно начать новую сессию, если вы хотите использовать то же место.
  • Электронные парковочные талоны также следуют правилам. Они требуют утверждения типа и должны отображать синий и белый парковочный знак 314 (белая "P" на синем фоне). Время не может запускаться автоматически. "Время прибытия" должно отображаться над экраном.
  • Мотоциклистам также необходимо прикрепить парковочный талон, если это необходимо. Точное место не указано в законе, но оно должно быть надежным и видимым. Совет: проделайте отверстие в талоне и прикрепите его к мотоциклу с помощью кабеля. Или сделайте фото своего мотоцикла в качестве доказательства того, что вы правильно установили время.

Превышение времени парковки в большинстве случаев приводит к штрафу: 20 евро за первые 30 минут, 25 евро за первый час, 30 евро за два часа и значительные 40 евро за более чем три часа. Частные парковочные места, такие как парковки супермаркетов, имеют свои собственные правила, обычно указанные на месте.

ADAC рекомендует соблюдать определенные правила при использовании парковочных талонов, чтобы избежать штрафов. Эти правила включают в себя обеспечение того, чтобы талон был синий и белый, правильно подписан и установлен на следующую полчаса.

Кроме того, ADAC советует размещать парковочный талон внутри vehicles так, чтобы он был виден, и не перемещать vehicles взад и вперед, чтобы начать новую парковочную сессию. Мотоциклистам также нужен парковочный талон, который должен быть надежно и видимо прикреплен к их мотоциклу.

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