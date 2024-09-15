Несмотря на напряженные отношения, британская королевская семья выражает искренние пожелания принцу Гарри в его 40-летний день рождения.

В Instagram и X был опубликован пост с подписью: "Желаем герцогу Сассекскому замечательного 40-летия сегодня!" В нем было изображение Гарри, улыбающегося и с эмодзи торта.

Через час после публикации пост поделились принц Уильям и Кэтрин, принцесса Уэльская, добавив свое сообщение: "Желаем счастливого 40-летия герцогу Сассекскому!"

Возможно, это кажется сюрпризом на фоне напряженных отношений Гарри с братом и сложностей в его отношениях с отцом, королем Карлом III.

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С тех пор, как Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, покинули Великобританию как рабочие члены британской монархии в 2020 году, tensions между ними и королевской семьей возросли, особенно после выхода книги Гарри "Запасная", в которой он называет Уильяма своим "архенемesis" и утверждает, что на него напали.

Общение Гарри с высшими членами королевской семьи было минимальным: он нанес краткий визит к Чарльзу после его диагноза рака в этом году, но их встреча длилась всего 45 минут. Он также ненадолго вернулся в Лондон, чтобы отметить 10-летие Invictus Games, но не встретился ни с кем из Виндзоров во время своего визита.

По словам Гарри, в свой 40-й день рождения он будет праздновать с Меган, герцогиней Сассекской, и их детьми, Арчи и Лилибет. После дня рождения он также, якобы, собирается отправиться в поездку с близкими друзьями.

В заявлении для BBC Гарри выразил волнение по поводу своего 40-летия, в отличие от чувства тревоги, которое он испытывал, когда ему было 30 лет. Он также сказал: "Какой бы возраст ни был, моей целью является продолжение позитивного участия и вклада в мир".

Гарри также рассказал о том, как отцовство повлияло на него, сказав: "Быть отцом - одно из величайших благословений в жизни, и это только укрепило мою решимость и приверженность созданию лучшего мира".

Несмотря на tensions между Гарри и некоторыми членами королевской семьи, Соединенное Королевство увидело поток поздравлений с днем рождения герцогу Сассекскому от общественности. Герцог Кембриджский и Кэтрин, принцесса Уэльская, присоединились к празднованию, поделившись сообщением в социальных сетях.

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