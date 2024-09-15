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Несмотря на напряженные отношения, британская королевская семья выражает искренние пожелания принцу Гарри в его 40-летний день рождения.

Королевская семья Великобритании нарушила двухлетнее молчание, чтобы поздравить принца Гарри с 40-летием, публично выразив свои сердечные пожелания.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Монархия опубликовала это фото, чтобы отметить день рождения принца Гарри.
Монархия опубликовала это фото, чтобы отметить день рождения принца Гарри.

Несмотря на напряженные отношения, британская королевская семья выражает искренние пожелания принцу Гарри в его 40-летний день рождения.

В Instagram и X был опубликован пост с подписью: "Желаем герцогу Сассекскому замечательного 40-летия сегодня!" В нем было изображение Гарри, улыбающегося и с эмодзи торта.

Через час после публикации пост поделились принц Уильям и Кэтрин, принцесса Уэльская, добавив свое сообщение: "Желаем счастливого 40-летия герцогу Сассекскому!"

Возможно, это кажется сюрпризом на фоне напряженных отношений Гарри с братом и сложностей в его отношениях с отцом, королем Карлом III.

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С тех пор, как Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, покинули Великобританию как рабочие члены британской монархии в 2020 году, tensions между ними и королевской семьей возросли, особенно после выхода книги Гарри "Запасная", в которой он называет Уильяма своим "архенемesis" и утверждает, что на него напали.

Общение Гарри с высшими членами королевской семьи было минимальным: он нанес краткий визит к Чарльзу после его диагноза рака в этом году, но их встреча длилась всего 45 минут. Он также ненадолго вернулся в Лондон, чтобы отметить 10-летие Invictus Games, но не встретился ни с кем из Виндзоров во время своего визита.

По словам Гарри, в свой 40-й день рождения он будет праздновать с Меган, герцогиней Сассекской, и их детьми, Арчи и Лилибет. После дня рождения он также, якобы, собирается отправиться в поездку с близкими друзьями.

В заявлении для BBC Гарри выразил волнение по поводу своего 40-летия, в отличие от чувства тревоги, которое он испытывал, когда ему было 30 лет. Он также сказал: "Какой бы возраст ни был, моей целью является продолжение позитивного участия и вклада в мир".

Гарри также рассказал о том, как отцовство повлияло на него, сказав: "Быть отцом - одно из величайших благословений в жизни, и это только укрепило мою решимость и приверженность созданию лучшего мира".

Несмотря на tensions между Гарри и некоторыми членами королевской семьи, Соединенное Королевство увидело поток поздравлений с днем рождения герцогу Сассекскому от общественности. Герцог Кембриджский и Кэтрин, принцесса Уэльская, присоединились к празднованию, поделившись сообщением в социальных сетях.

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