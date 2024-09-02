Несмотря на международный ордер на арест, Путин встретил длительные аплодисменты в Монголии.

Владимира Путина в понедельник встречали в аэропорту Улан-Батора, главного хаба монгольской столицы, почетным караулом. Цель его визита - празднование 85-й годовщины совместной победы советских и монгольских сил над Японией. Во время своего пребывания Путин должен встретиться с президентом Монголии Ухнаа Хурэлсухом.

Спикер МИД Украины Георгий Тучин обвинил Монголию в укрывательстве преступника, подразумевая, что страна соучаствует в "военных преступлениях" Путина. Он добавил: "Мы будем сотрудничать со своими союзниками, чтобы обратить внимание на Улан-Батор".

Международный уголовный суд (МУС) ранее подчеркнул обязательство своих членов арестовать Путина перед его визитом. Однако суд, базирующийся в Гааге, не имеет власти, если монгольские власти не сотрудничают.

Монголия, расположенная между Россией и Китаем, в прошлом была сильно подвержена влиянию Советского Союза и стремится поддерживать хорошие отношения с Москвой. Правительство Монголии не осудило российское вторжение на Украину в феврале 2022 года и воздержалось при голосовании в ООН по поводу конфликта.

МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, ссылаясь на "обоснованные основания" того, что он несет ответственность за военное преступление незаконной депортации украинских детей в Россию. Украина утверждает, что российские власти переместили множество детей из детских домов и других социальных учреждений в Россию.

Расследования показали, что многих украинских детей усыновили российские семьи и изменили их identities. Эти открытия привели к обвинениям в том, что Россия пытается разрушить украинскую идентичность детей. Российские власти заявляют, что переместили некоторых детей из зон боевых действий в Россию для их защиты.

Визит Путина в Монголию является его первой поездкой в члена МУС после выдачи ордера на арест. Ранее Путин предпочел не посещать саммит стран БРИКС, также членов МУС, в ЮАР, несмотря на международное давление на его арест.

Алтантуя Батдорж, директор Amnesty International Mongolia, предупредила: "Принимая Путина в члене МУС без ареста, Монголия укрепляет нынешнюю позицию президента Путина и должна восприниматься как часть стратегических усилий по подрыву МУС".

Элена Вигноли, из организации по правам человека Human Rights Watch (HRW), заявила перед прибытием Путина в Улан-Батор, что прием его будет оскорблением для жертв преступлений российских сил и ослабит принцип, что никто, независимо от власти, не освобождается от закона.

Монголия ратифицировала Римский статут, конституционную основу МУС, в 2002 году после его подписания в 2000 году. В ответ на критику суда за выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с обвинениями в военных преступлениях в Газе Монголия была среди 93 государств, выразивших свою "неколебимую поддержку" МУС, призывая все члены сотрудничать с судом.

Заявление МУС о том, что монгольские власти обязаны арестовать Путина перед его визитом, вызвало споры. Как член МУС, суд мог бы потенциально оспорить визит Путина и подтвердить свою приверженность международному праву.

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