Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.

Обоснование визита Путина в Монголию: Празднуется 85-я годовщина победы советских и монгольских военных сил над Японией, и Путин планирует встретиться с президентом Монголии Ухнаа Хурэлсухом.

В недавнем прошлом Киев побуждал монгольские власти исполнить ордер на арест Путина. В то же время Международный уголовный суд (МУС) подчеркнул, что его члены имеют "обязанность" арестовать подозреваемых, которых хочет трибунал в Гааге. Однако МУС имеет ограниченную власть, если монгольские власти отказываются подчиняться.

Расположенная между Россией и Китаем, Монголия испытывала советское влияние во время советской эпохи. После распада Советского Союза страна пыталась поддерживать гармоничные отношения и с Москвой, и с Пекином. Администрация Улан-Батора воздерживалась от критики российского вторжения на Украину и воздерживалась от голосования на сессиях ООН, касающихся конфликта.

МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, утверждая, что есть "достаточные основания подозревать", что Путин причастен к военному преступлению незаконного депортирования украинских детей в Россию. Украинское правительство обвиняет российские власти в перемещении тысяч детей из украинских детских домов и других государственных учреждений в Россию.

Расследовательские отчеты показали, что украинские дети были усыновлены российскими семьями, их identities были изменены, и Москва обвиняется в попытке ликвидировать украинскую идентичность этих детей. Российские власти утверждают, что они переместили некоторых детей из зон конфликта в Россию ради их безопасности.

Визит Путина в Монголию является его первой поездкой в государство-член МУС после выдачи ордера на арест. Ранее Кремль заявлял, что Путин "не боится" возможного ареста в Монголии.

В прошлом году Путин отказался от саммита так называемых стран БРИКС в ЮАР, которая также является государством МУС, после международного давления на исполнение ордера на арест против Путина. До этого инцидента правительство ЮАР подверглось международной критике за неисполнение ордера на арест против Путина.

Алтантуя Батдорж, директор Amnesty International Mongolia, выразила обеспокоенность по поводу усиления Путина из-за бездействия: "Каждый визит президента Путина в страну-член МУС, который не приводит к аресту, укрепит президента Путина в его нынешнем курсе и должен рассматриваться как часть стратегических усилий по подрыву работы МУС".

Элена Вигноли из Human Rights Watch (HRW) заявила перед прибытием Путина в Улан-Батор, что прием главы Кремля будет "прямым оскорблением для многочисленных жертв преступлений, совершенных российскими силами", и поставит под угрозу фундаментальный принцип, что ни один человек, независимо от своего положения, не находится вне закона.

Монголия ратифицировала Римский статут, основной правовой рамкой для МУС, в 2002 году. После критики суда из-за ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в конфликте в Газе, Монголия была среди 93 стран, которые публично выразили свою "неустанную поддержку" МУС и призвали все члены сотрудничать с судом в полной мере.

Несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, Монголия, как член суда, не дала никаких признаков намерения исполнить ордер. Несмотря на международное давление и предыдущие случаи критики за бездействие, Монголия продолжает принимать Путина, что может еще больше укрепить его.

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