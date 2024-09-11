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Неожиданно итальянский филиал Unicredit регистрирует рост участия в Commerzbank

Неожиданно, итальянский гигант по предоставлению кредитов Unicredit решил инвестировать в Commerzbank, изначально получив девятипроцентную долю в немецком банке, которая включает четырехпроцентную долю, ранее предложенную немецким правительством, что намекает на потенциальные планы расширить...

 and  Melissa Williams
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Неожиданно итальянский филиал Unicredit регистрирует рост участия в Commerzbank

Государственный финансовый институт Германии объявил в один из вторников, что планирует снизить свою долю в Commerzbank с 16,5% до 12%, что станет первым шагом на пути к полному выходу из банка, который был спасен государством во время финансового кризиса 2008 года.

Unicredit одержал победу в торгах, предложив 13,20 евро за акцию, что было признано значительно выше других предложений. Об этом сообщил представитель Министерства финансов в среду. Процесс отбора проводился в соответствии с принципами справедливости и невзимания, с акцентом на экономическую эффективность, в результате чего был выбран самый высокийbid.

Unicredit заявил о намерении подать заявки на приобретение дополнительных акций, при условии, что доля превысит 9,9% лимит. "Государство сначала проанализирует пересмотренную ситуацию", - сказал представитель ministry, добавив, что в настоящее время действует первоначальный запрет на продажу акций в течение 90 дней. Таким образом, с долей 12% государство сохраняет статус крупнейшего индивидуального акционера Commerzbank.

Unicredit гарантировал поддержку Commerzbank's управленческим и наблюдательным советам, обещая способствовать их усилиям по повышению производительности банка. Они стремятся сотрудничать с Commerzbank, чтобы изучить потенциальные возможности создания стоимости для акционеров обеих компаний.

Commerzbank отпраздновал свой самый высокий доход за 15 лет в 2022 году, сообщив о росте консолидированной прибыли на 55% до 2,2 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом. Доходы выросли более чем на 10% и достигли 10,5 миллиарда евро.

Банк приветствовал приход итальянцев как свидетельство важности и прогресса Commerzbank. Они пообещали, что управленческий и наблюдательный советы продолжат служить интересам всех акционеров, а также сотрудников и клиентов.

После продажи государственных акций и объявления Unicredit акции Commerzbank выросли в цене. В среду утром, когда торги на Франкфуртской фондовой бирже только начались, курс акций вырос более чем на 15%.

Тем не менее, профсоюзный сектор резко осудил это решение. "Мы будем решительно сопротивляться takeover Unicredit всеми доступными средствами", - сказал Стефан Виттманн, представитель профсоюза Verdi и член наблюдательного совета Commerzbank, газете "Handelsblatt". "Мы намерены предотвратить судьбу, постигшую Hypo-Vereinsbank". Unicredit купил этот банк в Мюнхене в 2005 году, а затем сократил тысячи рабочих мест и перевел компетенции в Милан.

Виттманн обратился к федеральному правительству с призывом: "Я ожидаю, что государство выполнит свою промышленную политику ответственность за местоположение Германии и предотвратит takeover Commerzbank Unicredit.

Комиссия может потребовать рассмотрения продажи акций Commerzbank Unicredit, учитывая потенциальное влияние на стабильность финансового рынка Германии. Перед утверждением такой сделки немецкое правительство должно учитывать долгосрочное влияние на сотрудников и бенефициаров Commerzbank.

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