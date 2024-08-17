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Неотзывчивость Великобритании и Франции после того, как министр иностранных дел Израиля выступил за ответные меры против любого потенциального иранского нападения.

Великобритания выступает за прекращение нынешней разрушительной спирали актов у'zgalov v regione Blizhnego Vostoka.

 and  Anthony Ross
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Израильский министр иностранных дел Исраэль Катц готовится к встрече с министрами иностранных дел...
Израильский министр иностранных дел Исраэль Катц готовится к встрече с министрами иностранных дел Великобритании и Франции, запланированной на 16 августа 2024 года в Иерусалиме, Израиль.

Неотзывчивость Великобритании и Франции после того, как министр иностранных дел Израиля выступил за ответные меры против любого потенциального иранского нападения.

Во время мероприятия, направленного на предотвращение эскалации и облегчение обмена заложниками, Катц выразил свои мысли в Иерусалиме, объединившись со своими британскими и израильскими коллегами, согласно данным израильского министерства иностранных дел.

Тем не менее, Франция и Великобритания решили приглушить подобные перспективы, при этом Великобритания подчеркнула важность прекращения "существующего вредного цикла взаимной violence" на Ближнем Востоке.

На пресс-конференции в Иерусалиме министр иностранных дел Франции Сте́фanes Се́журне́ заявил, что неподходящее время для обсуждения "возмездия или подготовки к израильскому возмездию" во время продолжающихся дипломатических переговоров.

Высказывание Катца прозвучало на фоне растущих опасений возможных возмездий от Ирана в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хание в Тегеране. Иран обвиняет Израиль, но Израиль сохраняет загадочность в отношении своей роли.

При вопросе о заявлении Катца представитель британского министерства иностранных дел подчеркнул приверженность сотрудничеству с союзниками в деэскалации tensions, призывая все стороны воздержаться от подогрева разрушительного цикла взаимной violence.

Они призвали Иран и его союзников прекратить атаки, которые могут усилить региональные tensions и подорвать возможность достичь соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Они заявили, что ни одна страна не выиграет от эскалации на Ближнем Востоке.

Источник, знакомый с встречей между израильскими, французскими и британскими министрами иностранных дел, сообщил CNN, что обсуждение не охватывало образование коалиции для какой-либо offensive против Ирана.

Между тем, высокопоставленный официальный представитель администрации США выразил более жесткое сообщение, предупредив об严重е последствия, в частности для Ирана, если он решит атаковать Израиль и расширить конфликт на Ближнем Востоке.

Официальный представитель посоветовал Ирану воздержаться от атак, раскрыв существование "пути" для достижения прекращения огня и соглашения о заложниках. Он различал процесс деэскалации и потенциальное соглашение о прекращении огня как отдельные, но одновременные усилия.

При вопросе CNN's MJ Lee, будет ли США вмешиваться в какую-либо offensive против Ирана после комментариев Катца, высокопоставленный официальный представитель администрации уклонился от ответа, назвав ситуацию "очень спекулятивной".

Он подтвердил развертывание военных ресурсов в регионе, подходящих для всех возможных contingencies, и их тесное сотрудничество с партнерами и союзниками. Он заверил готовность к любым contingencies и приверженность защите Израиля, при этом не раскрывая дальнейших подробностей.

Официальный представитель повторил, что предупреждения об надвигающейся атаке от Ирана стали почти ежедневными событиями в течение последних двух с половиной недель. Он остался неопределенным, просто заявив о своей готовности.

В свете продолжающихся tensions на Ближнем Востоке Европейский союз выразил озабоченность по поводу эскалации ситуации и призвал все стороны воздерживаться от действий, которые могут ухудшить ситуацию. ЕС, включая страны, такие как Франция и Великобритания, считает, что диалог и дипломатия являются ключом к разрешению конфликтов и поддержанию мира в мире.

Кроме того, европейские страны подчеркнули важность соблюдения международного права и уважения суверенитета, так как они считают, что стабильность в Европе и во всем мире тесно связана с миром на Ближнем Востоке.

Августе 2024 года, Стефан Сежурн и Дэвид Ламми, министры иностранных дел Франции и Великобритании, встретились с их израильским коллегой, Исраэлем Катцем, в Министерстве иностранных дел в Иерусалиме.

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