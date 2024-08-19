Неопределенность окружает финансирование инициатив по климату и трансформации, несмотря на предложенные сокращения.

Ключевой аспект предложения KTF вращается вокруг строительного сектора, в частности, государственное финансирование для замены старых систем отопления. Для программы "Федеральное финансирование энергоэффективных зданий" (BEG), которая помогает установить тепловые насосы, выделено астрономических 14,35 миллиарда евро. Дополнительно 979 миллионов евро зарезервированы для модернизации тепловых сетей, и примерно 370 миллионов евро для поддержки энергетических консультаций.

Самая значимая область после этого - микроэлектроника, предлагающая 4,93 миллиарда евро для размещения производителей чипов TSMC и Intel в Дрездене и Магдебурге.

Примерно 3,3 миллиарда евро выделены для помощи энергоемким компаниям. В частности, значительные средства выделены для развития водородной экономики, в том числе 1,17 миллиарда евро для промышленного использования водорода, 490 миллионов евро для реализации Национальной стратегии водорода и 528 миллионов евро для германо-французских проектов водорода.

Продвижение климатонейтральной мобильности продолжается, даже без стимулов для покупки электромобилей. Это включает в себя 1,58 миллиарда евро для инфраструктуры зарядки и впечатляющие 114 миллиардов для климатонейтральной авиации.

KTF в основном финансируется доходами от ценообразования CO2, при этом проектный экономический план оценивает это в около 22 миллиардов. Кроме того, прогнозируется "глобальный дополнительный доход" в размере трех миллиардов евро, а также резервы около 300 миллионов евро. В целом, предложение KTF составляет 25,5 миллиарда евро - все еще на девять миллиардов меньше.

Керстин Андреа из Федеральной ассоциации энергетики и водной промышленности (BDEW) выразила озабоченность, заявив: "Только две трети planned budget можно считать надежными". Эта неопределенность в отношении того, могут ли программы финансирования быть полностью заявлены, создает ненужное беспокойство.

VDMA, ассоциация немецкой машиностроительной и промышленной техники, выражает озабоченность по поводу наращивания водородной мощности, с CEO Тило Бродтманном, заявившим: "Оно стоит на шатких ногах".

Андреас Юнг, заместитель председателя ХДС, поделился своими опасениями с Funke Media Group Newspapers, заявив: "Неопределенность в области климатической защиты продолжается с коалицией "синих, желтых и зеленых". Дополнительные деньги в KTF достаточно только в том случае, если произойдет снижение замены систем отопления в следующем году".

Предложение KTF также включает финансирование сектора финансирования, с оценкой в 22 миллиарда евро от доходов от ценообразования CO2. Кроме того, неопределенность в отношении полного получения программ финансирования может вызывать озабоченность, как упомянуто Керстин Андреа.

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